• Wat: Shortrack

• Waar: Capital Indoor Stadium

• Wanneer: 5 februari 2022 – 16 februari 2022

• Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

• Nederlandse deelnemers: 5 vrouwen, 5 mannen met o.a. Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt

• Favorieten vrouwen: Suzanne Schulting, Arianna Fontana, Choi Min-jeong

• Favorieten mannen: Sandor Liu, Wu Dajing, Hwang Dae-heon

Stadion

Ad

De wedstrijden worden verreden in het Capital Indoor Stadium in Peking. Het stadion werd in 1968 gebouwd en kende zijn eerste grote evenement in 1971, toen de Amerikaanse president Richard Nixon de welbekende Pingpongdiplomatie gebruikte om tijdens de Koude Oorlog de diplomatieke banden met het communistische China aan te halen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Rivale Schulting uitgesloten van deelname op basis van ‘beledigende sms-berichten’ 22/12/2021 OM 09:41

Het stadion werd daarna gebruikt voor verschillende sporten. In 2008, toen de Olympische Zomerspelen in Peking waren, vond het volleybaltoernooi plaats in het Capital Indoor Stadium. Tijdens de aankomende Olympische Spelen wordt, naast het short track, ook het kunstschaatstoernooi in het stadion gehouden.

Historie

Lange tijd speelde short track geen rol van betekenis binnen de Nederlandse olympische ploeg. Daar kwam in 2014 verandering in. Sjinkie Knegt pakte brons op de 1000 meter en werd de eerste Nederlander met een olympische short track-medaille. Vier jaar later was Suzanne Schulting de eerste Nederlandse die een gouden medaille won. De toen pas twintig jaar oude Schulting verraste vriend en vijand met een gouden race op de 1000 meter.

In 2018 pakte Sjinkie Knegt op de 1500 meter zijn tweede olympische medaille. Op de 1500 meter werd de Fries tweede. Yara van Kerkhof won ook zilver op de 500 meter en de Nederlandse vrouwen werden op spectaculaire wijze derde op de relay. De dames plaatsen zich niet voor de A-finale, maar vanwege twee diskwalificaties in die finale wonnen ze toch een medaille.

Wilt u meer lezen over de basis van de sport. Lees dan hier een uitgebreide uitleg over de regels en details van het short track.

Onderdelen

Bij zowel de mannen als de vrouwen staan er traditioneel drie individuele afstanden op het programma bij de Olympische Spelen. Dit zijn de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Daarnaast is er een relay. Deze estafette gaat bij de mannen over 5000 meter en bij de vrouwen over 3000 meter en wordt in een ploeg van vier schaatsers gereden. Dit jaar is er voor het eerst ook een gemengde relay van 2000 meter, waardoor er in totaal negen onderdelen zijn.

Deelnemers

Nederland deed het extreem goed tijdens het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen. Daardoor mag TeamNL voor het eerst met het maximale aantal van tien schaatsers naar Peking toe. Vijf mannen en vijf vrouwen zullen in China de Nederlandse eer verdedigen, waardoor we op elke afstand meerdere ijzers in het vuur hebben.

Acht schaatsers zijn al zeker van een ticket naar Peking. Bij de vrouwen komen Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma in actie op alle drie de individuele onderdelen. Yara van Kerkhof completeert het team voor de relay.

Bij de mannen rijdt Sjinkie Knegt de 1000 en de 1500 meter. Itzhak de Laat en Jens van ‘t Wout komen in actie op de 500 en de 1000 meter en Sven Roes mag het laten zien op de 1500 meter. Gezamenlijk vormen zij het team op de relay.

Op 17 januari maakt bondscoach Jeroen Otter bekend wie de twee overgebleven plekken in gaan vullen.

Favorieten

Alle ogen zijn in Peking natuurlijk gericht op Suzanne Schulting. De regerend olympisch kampioene op de 1000 meter verkeert al het hele jaar in bloedvorm en laat weinig kruimels over voor de concurrentie. Op het WK in maart won de Groningse goud op alle drie de individuele afstanden en was ze ook met de relay ploeg de beste. Schulting kan in Peking wel eens records gaan breken qua aantal medailles, want ze kan op vijf onderdelen goud pakken.

Belangrijke concurrenten om in de gaten te houden zijn de Italiaanse Arianna Fontana, de Poolse Natalia Maliszewska, de Amerikaanse Kristen Santos en het Canadese duo Courtney Sarault en Kim Boutin. Ten slotte moet er natuurlijk altijd rekening gehouden worden met de Zuid-Koreaanse vrouwen. Short track is een grote sport in Zuid-Korea en vooral Lee Yu-bin en Choi Min-jeong zijn in staat om medailles te pakken.

Bij de mannen zijn de Nederlanders geen favorieten voor gouden medailles. Sjinkie Knegt behoorde ooit tot de wereldtop. Blessureleed en een ongeluk met een kachel hebben er echter voor gezorgd dat Knegt lang uit de roulatie is geweest en het niveau van vroeger lijkt hij niet meer te kunnen halen. De andere Nederlanders moeten ook vooral als outsiders worden gezien. De grootste kans op succes is door de krachten te bundelen. Op de relay maakt Nederland zeker kans op goud.

De favorieten komen vooral uit Azië. China heeft met Ren Ziwei en Wu Dajing twee flinke troeven in handen en de Zuid-Koreaanse Hwang-Dae Heon is ook kanshebber. Verder moet er rekening gehouden worden met de Hongaarse broers Sandor en Shaoang Liu, de Russiche Semjon Jelistratov en de Canadese Pascal Dion.

Schema

• Zaterdag 5 februari 2022: Finale gemengde relay

• Maandag 7 februari 2022: Finale vrouwen 500 meter, Finale mannen 1000 meter

• Woensdag 9 februari 2022: Finale mannen 1500 meter

• Vrijdag 11 februari 2022: Finale vrouwen 1000 meter

• Zondag 13 februari 2022: Finale vrouwen relay, Finale mannen 500 meter

• Woensdag 16 februari 2022: Finale vrouwen 1500, Finale mannen relay

Waar te bekijken

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+. Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Shorttrack | Schulting en Knegt voeren olympische shorttrackselectie aan 18/12/2021 OM 16:13