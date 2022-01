Dakar 2022 | Afsnijden, stofhappen, onsportief gedrag, bijna aanrijding… Verhitte strijd in 2001!

Schlesser hield zich tijdens de voorlaatste etappe niet aan de regels en meldde zich te vroeg in de startzone. Toeval, volgens Schlesser, maar het kwam wel erg goed uit dat hij samen met teamgenoot José Maria Servia leider Masuoka dwars kon zitten.

De Japanner liet zich uit de tent lokken en beschadigde bij een risicovolle inhaalactie één van de wielen van zijn Mitsubishi, na het raken van een boomstronk. De co-piloot wierp zich daarna bijna voor de auto van Servia, die het tweetal zo dwars had gezeten.

Kleinschmidt catapulteert naar de top

Hoe dan ook, Masuoka gooide op deze manier de eindwinst weg en Schlesser dacht zich op te maken voor zijn derde overwinning op rij. De Fransman werd echter bij de commissarissen geroepen om daar te horen dat hij een uur straftijd kreeg wegens onsportief gedrag. Dat uur was ongeveer gelijk aan de schade van Masuoka, waardoor dat evenwicht min of meer was hersteld.

Maar in het klassement was van enig evenwicht geen sprake meer. De voorsprong van Masuoka en Schlesser was slechts beperkt, waardoor Kleinschmidt haar naam ineens terugvond bovenaan de ranglijst. De Duitser reed op die manier de geschiedenisboeken in door als eerste vrouw de Dakar Rally te winnen.

Geen derde overwinning op rij dus voor Schlesser en geen eindzege voor Masuoka, die wel had geleerd van het hele incident en de rally in 2002 en 2003 zou winnen.

