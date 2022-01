Sam Sunderland begon de dag als leider en mocht daarom als eerste van start, maar dat is niet bepaald een voordeel. Het kan deze editie best voordelig zijn om constant goede prestaties neer te zetten, zonder dagwinst te veroveren, omdat je dan tijd pakt en niet voorop hoeft.

Vraag dat maar aan Adrien van Beveren, die als leider algemeen eerder deze week moest openen en die dag de leiding verspeelde. Van Beveren staat nog altijd kort in het klassement en dat had zelfs nog korter kunnen zijn als hij niet had geprobeerd om de rest te slim af te zijn. Soms kun je beter wat lijnen volgen in plaats van sturen richting onaangeroerd zand.

Ad

Dakar 2022 | Sunderland slaat dubbelslag met ritwinst en leiding in het klassement

Dakar Dakar 2022 | Ook een lekke band houdt de Kamazzen maar minimaal op EEN UUR GELEDEN

Binnen vijf minuten

Misschien wel daarom is Walkner momenteel de nummer één in het klassement van de rally die door de woestijn van Saoedi-Arabië voert. Walkner nam het stokje over van Sam Sunderland, die niet eens zo gek veel fout deed. Walkner was echter niet opgewassen tegen José Ignacio Cornejo, die al sinds de rustdag op kop rijdt en zijn tweede ritwinst in drie dagen boekte. Hij finishte anderhalve minuut eerder.

Die goede prestaties brengen hem ‘slechts’ een achtste positie algemeen, wat alles zegt over de spanning in het klassement. Walkner, Sunderland, Van Beveren en Quintanilla bevinden zich binnen vijf minuten van elkaar.

En zoals altijd zit het venijn ‘m in de staart, zeker in de Dakar Rally!

Dakar Dakar 2022 | Ook een lekke band houdt de Kamazzen maar minimaal op EEN UUR GELEDEN