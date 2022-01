De 59-jarige Sainz heeft een grote staat van dienst. De Spanjaard is tweevoudig wereldkampioen rally en schreef de Dakar Rally al vier keer op zijn naam. Hij weet dus wat het is om historie te schrijven en heeft met zijn veertigste dagwinst nu ook Audi een stukje geschiedenis geschonken.

Sainz was de snelste tijdens de derde etappe in de woestijn van Saoedi-Arabië op een dag die nog lang zal worden herinnerd. Is dit de doorbraak van elektrische race-auto’s in direct gevecht met motorische aandrijving? Wie weet is dit het begin van een revolutie. We gaan het zien. Stéphane Peterhansel werd overigens derde.

Al-Attiyah profiteert

Het blijft zonde dat Sainz tijdens de eerste dagen veel tijd verloor met navigeren en Peterhansel flinke mechanische pech kenden, anders hadden zij en Audi er in het algemeen klassement beter voorgestaan. Het algemeen klassement is voorlopig een kolfje naar de hand van Nasser Al-Attiyah, die overigens geluk had dat hij niet werd gediskwalificeerd vanwege problemen met zijn ultrabelangrijke datalogger.

In plaats daarvan breidde de Qatarees zijn voorsprong verder en verder uit omdat het dit keer de beurt was aan Sébastien Loeb om in de problemen te geraken. De Fransman kreeg twee lekke banden te verteren plus een probleem met zijn versnellingsbak, waardoor hij niet voluit kon rijden.

Al-Attiyah spotte de problemen bij Loeb en besloot rustig aan te doen en alle risico’s te vermijden.

