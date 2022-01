Dakar 2022 | Spanning, tactiek en onvrede nadert kookpunt in spannende strijd motoren

De Fransman is als Yamaha-rijder in het nadeel ten opzichte van de andere fabrikanten, omdat die meer ijzers in het vuur hebben. Er kan dus tactisch worden gereden. Dat steekt Van Beveren een beetje, maar hij durfde het tenminste wel aan om het heft in eigen handen te nemen.

De Fransman heeft een voorsprong van zes minuten op de concurrentie, maar morgen openen in één van de lastigste ritten die nog op het programma staat. Daardoor is het vrijwel zeker dat zijn rivalen op hem inlopen en in de Saoedische woestijn tijd goed gaan maken.

Benavides valt uit

Misschien is die uitgangspositie zelfs wel met opzet gecreëerd door mannen als Sam Sunderland, Pablo Quitanilla en Matthias Walkner. Sunderland stopte zelfs even om te checken hoe het met een gecrashte ploeggenoot ging. Het kwartet geeft amper tien minuten op elkaar toe.

Wie weet valt er nog vuurwerk te verwachten! De spanning in het klassement zorgde er welhaast voor dat de focus niet lang op de etappewinst van Toby Price, die al op achterstand was geraakt. Groter nieuws was in dat opzicht de uitvalbeurt van Kevin Benavides. Zijn motor stopte ermee en wilde niet meer starten, einde rally.

