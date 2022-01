Dakar 2022 | Van Kasteren geeft terrein prijs op de dominante Kamaz-trucks

Van Kasteren moest in de zevende etappe overeind getakeld worden en eindigde ook in de achtste rit door de Saoedische woestijn op achterstand. Alles bij elkaar liep de vertraging op tot zo’n vijf kwartier, waardoor de gedroomde podiumplek een moeilijk verhaal lijkt te gaan worden.

In plaats van Van Kasteren is het nu Ales Loprais die het de Kamazzen moeilijk probeert te maken, maar het doorbreken van de hegemonie gaat zeker niet vanzelf. De dagwinst ging namelijk opnieuw naar Dmitry Sotnivkoc, die weer wat wegsloop in de algehele rangschikking.

Sotnikov won met zes minuten voorsprong op veelwinnaar Eduard Nikolaev, die met nog enkele etappes te gaan zo’n elf minuten moet goedmaken op de koploper. Het lijkt op een tweestrijd tussen Sotnikov en Nikolaev uit te draaien, al is het maar omdat de constante Anton Shibalov ook constant net niet wint.

