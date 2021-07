Zaterdag 24 juli. Een dag vol roeien. Maar eerst moest het slechte nieuws van Finn Florijn nog verwerkt worden. De Nederlander wist zich gisteren niet direct te plaatsen voor de kwartfinales. Wel mocht hij zich proberen te revancheren in de herkansing maar vanwege een positieve COVID-19 test zijn de spelen afgelopen voor de 21-jarige roeier. In de heat waar de Nederlander op de startlijst stond was Peter Purcell-Gilpin de snelste met een tijd van 7:35.16. 'Wat als' telt niet in topsport, maar de tijd die Florijn in zijn eerste heat neerzette was ruim 30 seconden sneller dan Gilpin. Een extra domper bovenop de teleurstellende Spelen van Florijn.

Bij het roeien was het niet alleen maar herkansingen. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek moesten 02:50 uur aan de bak voor hun kwalificatiewedstrijd twee-zonder-stuurman. Het tweetal ging sterk van start en lag halverwege aan kop van de wedstrijd. Op het eind zakten ze wat terug en moesten de Nederlanders hun meerdere erkennen in de Roemenen. Servië wist zich als derde te plaatsen voor de halve finales.

Ook bij de vrouwen kwam Nederland in actie. Marieke Keijser en Ilse Paulis gingen van start in de tweede heat bij de skiff lichtgewicht dubbeltwee. De nummers een en twee plaatsen zich voor de halve finales. De andere vier moeten naar de herkansingen. Na ruim zeven minuten kwam het Nederlandse tweetal als eerste over de streep. 3,5 seconde later volgden de Canadezen.

Tokyo 2020 | Marieke Keijser en Ilse Paulis sterkste in lichtgewicht dubbeltwee

Vervolgens was het aan de vier heren en vier dames om te presteren. De Nederlandse mannen moesten hun meerdere erkennen in de Australiërs en de Amerikanen. De herkansingen geven nog een sprankel hoop voor het vervolg van hun olympische droom. Bij de dames was Nederland de sterkste van de heat. Met een voorsprong van 5 seconden op het Chinese viertal wisten Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester zich te plaatsen voor de finale. Er blijft dus wel een Florijn Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokyo 2020

Bij de heren acht plaatsen de Nederlanders zich voor de finale. Een verrassing op zich omdat hun aanloop naar Tokyo 2020 matig te noemen is. Met een derde plek op het EK en bij de World Cup van Luzern lijken de resultaten wel in orde, maar qua tijd zaten de Nederlanders een straatlengte achter Groot-Brittannië en Duitsland. Toch lijkt Holland Acht op het juiste moment te pieken, want tijdens de kwalificatie wisten ze zich direct te plaatsen voor de finale. Daarin lieten ze zelfs de titelfavoriet Groot-Britannië achter zich.

Tokyo 2020 | De hoogtepunten van het roeien op de eerste dag van de Spelen

