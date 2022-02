Beijing 2022

Het verhaal van Jackson is prachtig. Het gehele seizoen liet ze zien de absolute topfavoriete te zijn voor goud. Tijdens de Amerikaanse kwalificaties eindigde ze echter slechts als derde door een misser.

Mislopen

Jackson dreigde de Spelen mis te lopen, maar kreeg hulp van Brittany Bowe . Haar landgenote had zich wel geplaatst, maar achtte zichzelf als specialist op de 1000 meter niet kansrijk voor een medaille. Ze gaf haar startplaats op zodat Jackson toch naar Peking kon. Bowe kon uiteindelijk zelf toch starten op de 500 meter, omdat Duitsland een startplaats opgaf, maar het gebaar was natuurlijk prachtig.

Jackson profiteerde zondag optimaal van de haar gegeven kans. In de voorlaatste rit was ze sneller dan Takagi, die na haar zilver op de 1500 meter met een persoonlijk record boven zichzelf was uitgestegen op de sprintafstand. In de laatste rit kwam de snelste tijd van Jackson niet meer in gevaar.

Nederlandse outsiders

De Nederlanders behoorden op de 500 meter tot de outsiders. Op een goede dag zouden zij wel mee kunnen doen om een medaille. Leerdam was nog het langst in de race voor een podiumplaats. Met 37.34 zette ze halverwege de derde tijd van de dag neer. Drie ritten voor het einde stootte Golikhova haar van het podium, waarna Jackson Leerdam uiteindelijk naar plek vijf verwees.

Kok was met 37.40 slechts een fractie langzamer. De Nederlandse had met 10.38 een prima opening, maar liet het vervolgens liggen in de hele ronde. Dit kwam met name door een misslag in de laatste 100 meter waardoor ze wat snelheid verloor. Tussen Leerdam en Kok in kwam ook Michelle de Jong voor het eerst op de Olympische Spelen in actie. Zij werd met 37.97 dertiende.

