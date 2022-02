Beijing 2022

Volgens Messer is hier dus absoluut geen sprake van. De rel ontstond nadat Nils van der Poel een artikel van Schaatsen.nl aanhaalde. Hierin zei bewegingswetenschapper Sander van Ginkel dat hij namens Nederland lobbyt bij de ijsmeester: ''De Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs, dus het moet zo koud mogelijk zijn.''

Bij het artikel werd een foto geplaatst van Van Ginkel die in gesprek is met Messer. Hieruit trok Van der Poel de conclusie dat er sprake is van beïnvloeding en corruptie. Messer ontkent dit echter stellig: ''In het daadwerkelijke gesprek dat bij de foto hoort, vertel ik hem juist om niet bij mij terug te komen, omdat ik hem niets ga vertellen dat ik aan de andere landen niet vertel. Maar dat hebben ze omgedraaid.''

De ijsmeester is behoorlijk ontdaan vanwege de ophef: ''Ik ben heel erg van streek door dit verhaal en hoe het zich heeft ontvouwen.''

