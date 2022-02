Beijing 2022

In een artikel dat al op 5 februari verscheen op de website schaatsen.nl beschreef bewegingswetenschapper Sander van Ginkel hoe hij namens de Nederlandse schaatsploeg lobbyt bij ijsmeester Mark Messer: "De Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs, dus moet het zo koud mogelijk zijn."

Vlak voor de Spelen van start gingen, kwamen er berichten naar buiten dat de schaatsers het ijs in het Ice Ribbon te zacht vonden. Naar eigen zeggen legde Van Ginkel vervolgens zijn metingen voor aan Messer en sindsdien is het ijs elke dag iets harder en dus sneller geworden.

Deze erkenning van een Nederlandse lobby schoot volledig in het verkeerde keelgat bij Nils van der Poel, de Zweedse winnaar op de 5.000 meter, die daarop de knuppel in het hoenderhok gooide: "Ik heb het artikel gelezen. De Nederlanders zijn gewend aan ijs van hoge kwaliteit, zodat ze snelle tijden kunnen rijden."

"Het gaat hier om iets wat een hele normale zaak is in het schaatsen, namelijk het meten van de ijstemperatuur," reageert NOC*NSF-directeur Maurits Hendriks voor de camera van Eurosport op de uitlatingen van de Zweedse superstayer ." De ISU bepaalt uiteindelijk gewoon wat de standaard van het ijs is."

"We zijn zeer teleurgesteld dat Zweden ons niet heeft geïnformeerd hierover," kaatst Hendriks de bal terug naar het Zweedse kamp. "We denken dat het goed is om één-op-één gesprek te hebben waarin we alles uitleggen. We hebben namelijk niets te verbergen."

Bij monde van technisch directeur Remy de Wit heeft de KNSB inmiddels ook gereageerd op de beschuldiging van Van der Poel, die ondermeer sprak van 'een gruweldaad', 'een groot schandaal' en 'corruptie'. "Dat zijn grote woorden.” Volgens hem zijn de ijsmeesters heel capabel en prima in staat om de staat van het ijs zelf te managen.

De Wit ging bovendien in op de aanleiding van deze rel, een artikel op schaatsen.nl, een website van de bond zelf. "Ik kan me voorstellen dat de woorden verkeerd zijn overkomen. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er in die stukken staat. Wij gaan niet actief naar de ijsmeesters."

