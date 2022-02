Patrick Roest moest vanwege zijn lage stand in het wereldbekerklassement al voor de dweil een tijd zetten. Met 12:44,59 minuten zette hij een nette tijd neer. Jorrit Bergsma die in de rit na de dweil zat beet zich stuk op de tijd van de man uit Zuid-Holland.

Beijing 2022 | Roest rijdt scherpe tijd op 10km

Ad

Van der Poel had daarentegen geen enkele moeite met de tijd van Roest. Stoicijns reed hij zijn eigen rit, waarin hij elke ronde ongeveer drie tiende pakte op de Nederlander. In de tweede helft van de rit versnelde hij. Na de doorkomst op 5200 meter reed hij alle ronden onder de dertig seconden. Uiteindelijk was hij meer dan twee seconden sneller dan zijn eigen wereldrecord dat hij vorig jaar in Heerevenveen reed.

Beijing 2022 Schaatsen - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Van der Poels tegenstander Ghiotto reed in de schaduw van de Zweed naar een uitstekende tijd. De Italiaan leek lang op weg naar de tijd van Roest, maar verloor in de laatste ronden toch teveel op hem. Wel reed hij sneller dan Bergsma waardoor hij als derde eindigde.

Beijing 2022 | Van der Poel verwijst met wereldrecord Roest naar het zilver op de 10000 meter

Schaatsrel

Het wereldrecord van Van der Poel is extra opmerkelijk aangezien hij klaagde over de Nederlandse bemoeienis bij het prepareren van het ijs. De Zweed beschuldigde de Nederlandse schaatsbond van corruptie

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Voelde dat een wereldrecord erin zat" - Van der Poel reageert na historische race EEN UUR GELEDEN