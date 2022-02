Jutte Leerdam werd op 30 december 1998 geboren in 's-Gravezande. Sinds 2016 is ze actief als professioneel schaatsster en al snel bleek dat Leerdam niet zomaar een talent was. In 2018 won ze al het NK sprint en daar zou het niet bij blijven, want twee jaar later brak ze ook internationaal door.

2020 was een absoluut topjaar voor Leerdam. Ze pakte de wereldtitel op de 1000 meter en ook op de Europese kampioenschappen afstanden was ze de beste op deze afstand. Ook werd ze twee keer wereldkampioen op de teamsprint en won ze in 2021 zilver op de 1000 meter op het WK afstanden.

Ad

Social media en Koen Verweij

Beijing 2022 Beijing 2022 | Hoe laat beginnen de schaatswedstrijden op de Olympische Spelen? 31/01/2022 OM 14:57

Leerdam is niet alleen bekend onder schaatsliefhebbers en dat komt door haar zeer actieve omgang met social media. Ze deelt veel van zichzelf op Instagram, waar ze in de loop der jaren miljoenen volgers heeft verzameld. Vaak wordt ze op foto's vergezeld door haar vriend en voormalig olympisch kampioen Koen Verweij. De twee schaatsers vormen al enkele jaren het beroemdste koppel van de schaatswereld.

Samen met Verweij richtte Leerdam in 2020 haar eigen schaatsploeg Team Worldstream op. Inmiddels is de ploeg uitgegroeid tot een volwaardig team, waar tien schaatsers onder contract staan. Met Leerdam en Verweij als uithangbord heeft de ploeg nog altijd twee schaatsers van wereldformaat in de ploeg. In tegenstelling tot Leerdam wist Verweij zich helaas niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking.

Wanneer zien we Leerdam in actie?

Leerdam heeft zich geplaatst op de 500 meter en de 1000 meter. Met name op deze laatste afstand is ze één van de kanshebbers voor goud, maar de concurrentie is fors. De Verenigde Staten, Japan, China en Rusland hebben allemaal schaatssters in huis die zeer sterk zijn op de kilometer. We hebben echter vaak genoeg gezien dat Nederlanders op de Spelen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen en Leerdam gaf al aan dat ze alleen maar beter gaat schaatsen van de olympische druk.

Voordat Leerdam aan haar favoriete afstand mag beginnen, staat echter eerst de 500 meter op het programma op zondag 13 februari om 14:56 uur. Samen met Fenke Kok en Michelle de Jong gaat Leerdam proberen voor een verrassing te zorgen. Leerdam zal dit echter vooral gebruiken als opwarmertje voor de belangrijke 1000 meter enkele dagen later.

Deze staat namelijk op het programma op donderdag 17 februari om 09:30 uur. Dit is het moment waar Leerdam vier jaar lang naar heeft uitgekeken en waar al die trainingsuren zich moeten gaan uitbetalen. Leerdam moet het vooral hebben van haar goede tweede gedeelte. Ze is zeker explosief, maar er zijn concurrentes die nog sneller uit de startblokken kunnen knallen. Als Leerdam goed start en haar fenomenale techniek in stelling brengt tijdens de ronde, dan is ze zeker een kanshebber voor een medaille.

Wil je meer weten over de starttijden van het schaatstoernooi in Peking? Lees dan hier alles over de begintijden van de verschillende afstanden en hoe lang de wedstrijden gaan duren. Ben je benieuwd naar een uitgebreide voorbeschouwing op het schaatsen bij de vrouwen. Lees dan hier alles wat je moet weten over schaatsen op de Olympische Spelen van Peking.

Waar kijk je?

Schaatsen is net als alle andere sporten op de Olympische Spelen volledig te zien op Eurosport en discovery+. Neem dus snel een abonnement en mis niks van het grootste wintersport-evenement dat de wereld kent.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Anema betreurt de ophef en biedt verontschuldigingen aan 28/01/2022 OM 15:28