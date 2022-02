Sven Kramer mocht het bal openen op de 5000 meter. Hij bleef lang rondjes in de 29 seconden rijden, maar had de laatste drie rondes moeite om zijn snelheid te behouden. Hij doek de dertigers in en hij zou niet de laatste zijn die het aan het einde moeilijk had op het zware ijs van Peking.

Kramer zette een tijd van 6:17:04 neer en het was al snel duidelijk dat dit niet genoeg zou zijn voor de medailles. De uittredend olympisch kampioen wenste zijn teamgenoot Roest nog succes en verdween van het middenterrein.

Ad

Beijing 2022 | Dit is de laatste 5000 meter van Sven Kramer

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kramer: "Ik had meer van mijzelf verwacht" 38 MINUTEN GELEDEN

In de vijfde rit was het de beurt aan Patrick Roest. Inmiddels had de Noor Hallgeir Engebraaten de snelste tijd neergezet. Roest opende snel en dook ruim onder de tussentijden van Engebraaten. Aan het einde kreeg Roest het echter ook lastig. Op de finishstreep had hij slechts een halve seconde speling ten opzichte van de Noor, omdat zijn laatste rondje boven de 31 seconden zat.

Olympisch record

De tijd van 6:09:31 was wel genoeg om het olympisch record van Sven Kramer uit de boeken te rijden. Dat de omstandigheden zwaar zijn, bleek nog maar eens uit beelden van Roest na de wedstrijd. Volledig uitgeteld pufte hij liggend uit naast de baan.

Beijing 2022 | Patrick Roest schaatst naar olympisch record op 5000 meter

Na de dweilpauze was Jorrit Bergsma de derde en laatste Nederlander. Bergsma verloor in het begin veel tijd op Roest en liep al na enkele ronden 3 seconden achter op zijn landgenoot. Normaal gesproken is Bergsma echter in staat om aan het einde te versnellen, dus de spanning bleef erin.

Vandaag lukte het Bergsma echter niet om een eindsprint in te zetten. Hij bleef tijd verliezen op Roest en klokte een teleurstellende tijd van 6:13:18. Ook bij Bergsma was in de slotronden een flinke grimas op het gezicht te zien.

Beijing 2022 | Teleurstellende Bergsma maakt geen kans op medailles

Topfavoriet

Na de rit van Bergsma was het wachten op topfavoriet Van der Poel . In de voorlaatste rit kwam Ted-Jan Bloemen als outsider nog in actie. Bloemen besloot er vol in te vliegen en reed even onder de tijd van Roest. De Nederlander die voor Canada uitkomt kon de snelheid echter niet vasthouden en stortte volledig in. Bloemen eindigde uiteindelijk als tiende op grote achterstand van de winnaar.

Toen Van der Poel aan zijn race begon, zal iedereen gedacht hebben dat zilver het hoogst haalbare was voor Patrick Roest. Het bleef echter heel lang ontzettend spannend. Van der Poel verloor lang veel tijd op Roest en even leek de gouden medaille naar Nederland te gaan. Van der Poel had het zichtbaar zwaar en de spanning was van het gezicht van Roest af te lezen.

In de laatste twee ronden plaatste Van der Poel echter een gigantische versnelling. Met twee rondjes in de 28 seconden wist hij op het laatste moment Roest voorbij te gaan. In een tijd van 6:08:84 verbeterde hij het olympisch record dat Roest nog geen uur eerder had neergezet. Roest moet dus, net als vier jaar geleden, genoegen nemen met een zilveren medaille.

Beijing 2022 | Van der Poel rijdt een perfect opgebouwde race voor olympische titel

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Teleurstellende Bergsma maakt geen kans op medailles EEN UUR GELEDEN