Beijing 2022

Het feit dat de vrouwelijke schansspringers niet van de grote schans af mogen betekent dat zij ook een gouden plak kunnen winnen. Bovendien was er in Peking plek voor 65 mannelijke schansspringers, terwijl de dames het met 25 startbewijzen minder moeten doen. Bovendien mogen de vrouwen ook in Peking nog steeds niet meedoen met de Noordse combinatie, waarin schansspringen en langlaufen gecombineerd worden.

De sport loopt sowieso niet voorop in gelijkheid van de geslachten. Pas 90 jaar nadat de mannen een olympisch toernooi kenden, waren er op de Olympische Spelen van 2014 vrouwelijke schansspringers welkom en zelfs dat pas nadat een groep atletes het organisatiecomité had aangeklaagd voor seksuele discriminatie. En dan hebben we het nog niet eens over het verschil in prijzengeld. Vrouwelijke winnaars nemen namelijk een bedrag dat zo'n 75% lager ligt dan dat van hun mannelijke collega's mee naar huis.

De Noorse schansspringster Silje Opseth liet onlangs weten jaloers te zijn op de mannen die van "die prachtige, grote schans" af mogen. en ze kreeg bijval van haar mannelijke teamgenoten. "Het wordt absoluut tijd dat ook voor de vrouwen de grote schans op het olympische programma komt te staan," was Halvor Egner Granerud het met haar eens. In de Wereldbeker en op de Wereldkampioenschappen springen de dames al wel van de grote schans.

ANNA HOFFMANN

De Amerikaanse Anna Hoffmann sprak zich uit voor gelijkheid . Door zwakke prestaties in de kwalificatie van de Amerikaanse skispringers, leek zij in eerste instantie net naast één van die veertig startbewijzen te grijpen, maar mocht bij afwezigheid van andere landen alsnog afreizen.

"We hebben bewezen dat wij ook goed kunnen springen. Er is geen reden meer om onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen," maakte Hoffmann zich hard voor gelijke behandeling.

