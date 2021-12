Tweevoudig olympisch kampioen Shim, bijgenaamd ‘Shimsalabim’, ligt al een tijdje onder vuur. De oorsprong hiervan ligt bij uitgelekte sms-berichten waarin ze aangaf landgenote Choi Min-jeong onderuit te schaatsen als de finale van PyeongChang 2018 niet naar wens zou verlopen.

En inderdaad gleden Shim en Choi onderuit in de finale van de 1000 meter, de gouden race van Schulting. “Een ongelukkige botsing”, aldus Shim. Maar inmiddels zijn er sms-berichten uitgelekt waarin Shim liet weten een ‘Bradburytje’ te willen doen als de finale ongunstig zou verlopen.

Waardigheid atleten aangetast

Er doken ook andere berichten op, gericht aan de trainersstaf, waarin Shim niet bepaald vleiend sprak over haar ploeggenotes. Deze berichten tasten de waardigheid aan van de overige Zuid-Koreaanse atleten, zo oordeelt de schaatsbond van Zuid-Korea.

Op basis van dit oordeel is besloten om Shim voor twee maanden te schorsen. Precies in die twee maanden staat Beijing 2022 op het programma. Shim kan nog beroep aantekenen bij het nationaal olympisch comité of naar de rechter stappen, maar duidelijk is dat de bond niet op haar zit te wachten.

Dat is een hard gelag, want de teller staat voor Shim al op twee gouden medailles, plus een zilveren en een bronzen. De Zuid-Koreaanse zou het de Nederlandse equipe absoluut moeilijk gaan maken. Niet alleen Schulting, die wordt getipt als koningin van Peking , maar ook de estafetteploegen.

