De Home Nations Series bestaat sinds 2016 en de English Open is het derde evenement in deze jaarlijkse serie. Naast het English Open maken ook de Welsh Open, het Northern Ireland Open en het Scottish Open deel uit van de Home Nations Series.

Het totale prijzengeld voor de English Open bedraagt een kleine 500.000 euro. De winnaar neemt op zondagavond 80.000 pond mee naar huis, omgerekend zo'n 93.000 euro.

Het vorige Home Nations Event, de Scottish Open, werd vorige week gewonnen door Gary Wilson . Het was voor de Engelsman zijn eerste rankingtitel uit zijn achttien jaar durende loopbaan.

Kwalificatie World Grand Prix

Op maandag speelt de top-16 de kwalificatiewedstrijd voor een plek in het hoofdtoernooi. Spelers buiten de top-16 moeten voor rankingtoernooien zoals de English Open altijd maanden eerder kwalificeren dan de grote namen. Zo komen vanmiddag o.a. John Higgins, Jack Lisowski en Neil Robertson, de winnaar van het toernooi vorig jaar, in actie.

Winnaars van het toernooi uit het verleden zijn Liang Wenbo, Ronnie O'Sullivan, Stuart Bingham, Mark Selby, Judd Trump en Neil Robertson. Voornamelijk de grote jongens hebben dus tot nu toe de Steve Davis Trophy, vernoemd naar de Engelse snookerlegende, gewonnen.

Het toernooi is het laatste rankingtoernooi van 2022 en een belangrijke vanwege de cut-off voor de World Grand Prix begin volgend jaar. De Grand Prix is een toernooi voor de beste 32 spelers van de jaarranglijst en dus hopen tientallen spelers op een goede week in Brentwood.

Op dit moment bezet Jamie Clarke de 32e positie met een bedrag van 29.500 pond. Top-16 spelers Zhao Xintong, Yan Bingtao en David Gilbert vallen op dit moment buiten de top-32 en zullen dus hun beste snooker moeten tonen om nog kans te maken op een plek bij de Grand Prix.

Titelverdediger Neil Robertson bezet op dit moment de 25e plek en zal het waarschijnlijk wel halen, maar voor de gemoedstoestand van de Australier is het beter dat ook hij ver komt in het toernooi, zodat ook zijn plek in Cheltenham volgend jaar veilig is.

English Open | Robertson pakt titel na spannende decider

