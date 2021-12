Scottish Open | O’Sullivan slaat met vuist op tafel na slechte positie op zwarte bal

O’Sullivan legde een prachtige combinatie van rood en roze op het laken, maar het was verre van een demonstratie of veegpartij. Het zat O’Sullivan ook wel eens tegen. Zozeer zelfs dat hij dus uit pure frustratie met zijn vuist op tafel sloeg.

“Eerst gaf ik de tafel een mep, even later deed Stephen Maguire verderop hetzelfde. ‘Ooooh’, dacht ik. Het was best grappig! Je raakt soms zo gefrustreerd…”, legde O’Sulliva na de wedstrijd uit in de studio van Eurosport.

“Ik zat tussendoor ook een beetje naar de partij van Selby tegen McGill te kijken. Daar werd geweldig snooker gespeeld. McGill kwam op voorsprong en Selby vocht zich terug, fantastisch om te zien. Het is echt geweldig in de arena, aan meerdere tafels.”

Ondertussen moest O’Sullivan ook nog eventjes zijn eigen partij winnen. “Ik heb het gevoel dat ik een paar fouten maakte, maar ik doe mijn best. Ik voel weer een beetje de juiste flow en dat probeer ik vast te houden. Vasthouden en volhouden.”

Toernooi winnen

Voor de tweede keer op rij won O’Sullivan na een beslissend frame. “Ik probeer zo geduldig mogelijk te blijven. Als het deze week niet lukt om weer eens een toernooi te winnen, dan misschien volgende week. En als dat niet lukt, is er altijd nog Sheffield, nietwaar?”

“Misschien dat ik het beslissende frame twee maanden geleden anders had aangepakt, maar nu focuste ik me op iedere pot. Mis ik, ook goed. Geen probleem. Maar als je deciders kunt winnen, weet je dat je weer een echte wedstrijdspeler wordt. De laatste jaren speelde ik vooral ‘demonstratiesnooker’, maar toen kwam corona en stopten de demonstraties, dus moest ik iets anders gaan doen.”

O’Sullivan speelt in de kwartfinale van de Scottish Open tegen Li Hang.

