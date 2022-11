Titelverdediger of niet, Djokovic werd begin dit jaar zonder pardon Australië uitgeknikkerd omdat hij weigerde een coronaprik te nemen. De inreisregels waren duidelijk: wie geen coronaprik neemt, komt niet binnen. De Australische overheid moest ook wel, omdat het zijn bevolking strenge regels en restricties oplegde.

Desondanks kreeg de Djokovic in eerste instantie toestemming om Australië binnen te komen en de 35-jarige trainde zelfs in de Rod Laver Arena, voordat hij toch weer werd vastgezet in een deportatiehotel om daarna een tweede gerechtelijke procedure te verliezen.

Wie een gerechtelijke procedure verliest op het gebied van inreisregels kan zomaar eens voor drie jaar de toegang tot Australië worden geweigerd , maar ziet er sterk naar uit dat het niet zo ver komt. Via bronnen rondom minister Andrew Giles heeft de Sydney Morning Herald begrepen dat er nu wel een stempel wordt gezet op het visum van Djokovic.

Deportatie

De directeur van de Australian Open, Craig Tiley, wil nog niet te vroeg juichen en wijst erop dat de aanvraag van Djokovic de normale procedure doorloopt, zonder dat iemand een voorkeursbehandeling dient te krijgen. “Deze beslissing is volledig aan de Australische regering”, aldus Tiley.

“Ik weet dat Novak graag naar Melbourne wil komen om te tennissen. Hij houdt van Australië en heeft hier grote successen geboekt, maar het maken van een beslissing en doen van een aankondiging is niet aan mij. Dat is aan anderen. Ik verwacht dat er ruim op tijd duidelijkheid komt, zodat iedereen bijtijds weet waar hij aan toe is.”

Posterboy

Als gevolg van alle ophef – de deportatie groeide uit tot wereldnieuws – werd Djokovic afgeschilderd als een posterboy voor de antivaxbeweging, waarop zijn familie ontplofte . Onder meer vrouw Jelena gaf de media er flink van langs. Djokovic zelf legde later uit waarom hij geen prik in zijn arm laat zetten, iets wat hem later ook toegang tot de Verenigde Staten en dus deelname aan de US Open zou kosten.

“Ik ben niet tegen vaccineren, nooit geweest ook. Ik snap dat iedereen op de wereld zijn best doet om het coronavirus te beteugelen en hopelijk komt er snel een definitieve oplossing. Vaccinatie kan onderdeel zijn van die oplossing, dat begrijp ik heel goed, maar ik ben groot voorstander van de vrijheid om zelf te kiezen wat je in je lichaam stopt”, verklaarde Djokovic enige tijd na de Australian Open van 2022.

Favoriet

“Voor mij is dat principe essentieel. Je moet zelf een afweging kunnen maken wat voor jou goed of slecht is. Als professioneel atleet ben ik altijd zeer voorzichtig als het gaat om supplementen, eten, drinken en al het andere wat ik als brandstof voor mijn lichaam kan gebruik. Gebaseerd op alle informatie waarover ik beschikte, was ik tegen vaccinatie.”

Zonder Djokovic boekte Rafael Nadal een historische overwinning in Melbourne door ten koste van Daniil Medvedev in een fantastische finale zijn 21ste Grand Slam te winnen. Nadal stootte door en won op Roland Garros ook zijn 22ste Grand Slam, waarna Djokovic de marge weer tot één verkleinde door de titel op Wimbledon op te eisen. De Serviër mocht in Londen wel zonder problemen meedoen.

De aanstaande beslissing om Djokovic waarschijnlijk een visum te verlenen, betekent dat hij zich in alle rust kan voorbereiden op de eerste major van 2023. Ook dat is afgelopen jaar regelmatig anders geweest. Het kan dan ook niet anders of Djokovic start de Australian Open als één van de grote favorieten.

