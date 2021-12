Dit jaar stonden Naomi Osaka, Serna Williams, Karolina Muchova en Jennifer Brady in de halve finale bij de vrouwen. Drie van de vier komen volgende maand sowieso niet in actie. Osaka is nog onzeker.

Williams en Brady bevestigden eerder deze maand dat ze niet deelnemen vanwege blessures. En ook Muchova, die in de editie van 2021 thuisfavoriet Ashleigh Barty versloeg in de kwartfinales, is uitgeschakeld. "Ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer op de baan te staan", schreef de Tsjechische op Twitter, nadat ze eerder had gezegd dat ze hoopt het seizoen 2022 ‘pijnvrij’ te kunnen beginnen.

Ad

Australian Open “Djokovic staat er goed voor om meer Grand Slams te winnen” - Nadal over recordjacht 02/12/2021 OM 16:39

Medische vrijstelling

Ook over Novak Djokovic is nog niet veel bekend. Zijn naam staat weliswaar op de deelnemerslijst, maar vanwege de vraagtekens rondom zijn vaccinatiestatus blijven er twijfels bestaan.

Berichten dat hij een medische vrijstelling van vaccinatie probeert te krijgen, zijn door de Australische tennisbond verworpen. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren, omdat er veel weerstand tegen is. Pas wanneer Djokovic daadwerkelijk in Australië aankomt, is er zekerheid.

Twijfels rond Nadal

Er is misschien nog wel meer twijfel rondom Rafael Nadal. De Australian Open-kampioen van 2009 keerde vorige week terug op de baan in Abu Dhabi na een blessure van vier maanden, maar testte daarna positief op het coronavirus. Ook hij spreekt hardop zijn twijfels uit over deelname in Melbourne. “Ik ben van plan om te gaan, maar als ik eerlijk ben, weet ik het niet zeker. Ik wil dit eerst met mijn team bespreken. Mijn laatste officiële wedstrijd is meer dan zes maanden geleden.”

Ook de voorbereidingen van olympisch kampioen Belinda Bencic en Ons Jabeur zijn verstoord na een positieve coronatest na hun terugkeer uit Abu Dhabi. En dan heb je ook nog Dominic Thiem. Hij zou samen met Nadal zijn rentree maken in Abu Dhabi na een polsblessure, maar ook hij trok zich daar terug.

Vaccinmandaat

Naast de blessurekwesties is het vaccinmandaat een struikelblok. Na veel speculaties is bevestigd dat spelers, staf en toeschouwers volledig gevaccineerd moeten zijn om de Australian Open bij te wonen. De aanloopevenementen in Sydney, Melbourne en Adelaide vereisen ook dat spelers zijn geprikt. Pierre-Hugues Herbert, winnaar van het dubbelspel in 2019, ontbreekt om deze reden. Ook de talentvolle Queenslander Olivia Gadecki heeft het vaccin geweigerd en doet dus niet mee.

Natalia Vikhlyantseva is ingeënt, maar mag dan weer niet deelnemen omdat haar vaccin, Spoetnik V, niet op de goedgekeurde lijst van de Australische overheid staat. Of dit meer Russische spelers treft, is nog niet bekend.

Aankomst in Australië

Meer opgaven en verstoorde voorbereidingen kunnen worden verwacht wanneer de spelers volgende week in Australië aankomen. Andy Murray maakt zich over deze reis nog het meeste zorgen. Dit jaar miste hij de Australian Open, omdat hij positief testte vlak voordat hij naar Melbourne zou vliegen.

“Ik ga mijn best doen om niet besmet te raken”, zei de voormalige nummer één van de wereld na het Mubadala-toernooi in Abu Dhabi. “Als ik thuiskom, ga ik daar zoveel mogelijk trainen. Ik ga waarschijnlijk niet naar het National Tennis Centre. Er zijn daar de afgelopen week meerdere coronagevallen geweest.”

Veel spelers delen waarschijnlijk de gevoelens van Murray. En zelfs degenen die niet positief testen, kunnen nog steeds worden gedwongen in quarantaine te gaan vanwege de contactprotocollen.

Met ongeveer 3.000 spelers, coaches, officials en stafleden die naar Australië reizen, lijkt het onwaarschijnlijk dat iedereen onaangetast blijft. Voor nu is het een kwestie van afwachten en hopen op het beste.

WAAR KIJK JE?

De Australian Open vindt van 17 januari tot en met 30 januari 2022 plaats en is te zien op Eurosport. Alle wedstrijden zijn live te volgen op discovery+

Australian Open AusOpen | Becker verwacht dat Djokovic ‘gewoon’ meedoet en gaat los over opzet Davis Cup 24/11/2021 OM 14:51