''Wij Australiërs zijn ontzettend verwend dat we hier in onze eigen achtertuin een Grand Slam mogen spelen. Ik ben echt gek op dit toernooi en ik vind het heel leuk om hier te spelen.'' aldus Barty.

Barty speelt zaterdag haar derde grandslamfinale. Eerder won ze Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In haar thuisland was de halve finale tot vandaag haar beste resultaat, maar nu gaat ze dus op voor haar derde grote titel. Barty is blij dat ze haar goede spel dit keer wel met een finaleplaats bekroont: ''Ik heb hier eerder goed gespeeld en nu heb ik de kans om voor de titel te strijden. Het is ongelofelijk.''

Barty had het niet erg lastig met tegenstander Madison Keys, maar desondanks had ze alleen maar lovende woorden over voor haar tennisvriendin, die na een moeilijke periode terug is aan de top. ''Het is zo fijn om te zien dat ze terug is waar ze hoort. Wat ik het meeste aan haar waardeer, is dat ze een fantastisch mens is, wat er ook op de baan gebeurt'', aldus Barty.

Danielle Collins

Barty is ervan overtuigd dat zij niet de enige is die zo over Keys denkt: ''Na de wedstrijd kijkt ze je aan en geeft ze je een goede hand. Ik vind dat geweldig aan haar en ik weet dat heel veel meiden daar net zo over denken.''

Zaterdag staat Barty in de finale tegen de Amerikaanse Danielle Collins . Na haar wedstrijd gaf Barty aan zeker te gaan kijken naar de halve finale tussen Collins en Swiatek. Dat de Amerikaanse als winnares uit de bus kwam, zal ook Barty licht verbaasd hebben. De Australische zal op haar hoede zijn, want ze vindt de vechtlust van Collins haar sterkste punt: ''Ze strijdt altijd. Ook als ze niet haar beste tennis speelt, vindt ze een manier om te winnen door te vechten. Daarom speelt ze op dit moment van het toernooi nog steeds.''

