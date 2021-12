Hoofdpersoon in de discussie is Novak Djokovic. De Servische nummer één van de wereld vindt zijn vacccinatiestatus een persoonlijke zaak en wil vanwege zijn privacy niet laten weten of hij wel of niet geprikt is. De vaccinatieplicht noemde hij eerder ‘chantage’.

Tiley geeft aan dat Djokovic alleen zou kunnen deelnemen als hij gevaccineerd is of als hij een medische vrijstelling heeft. Deze is door tot dusver nog aan geen enkele speler verleend. Een panel bestaande uit medische experts kan een verzoek tot vrijstelling verlenen.

Veiligheid en comfort

De baas van de Australische tennisbond denkt dat alle spelers gevaccineerd zullen zijn en een klein aantal een medische vrijstelling heeft. “Dat is een klein, heel klein percentage.” Deze regels geven volgens Tiley extra ‘veiligheid en comfort’.

Tiley reageerde ook op de recente coronabesmettingen van bijvoorbeeld Rafael Nadal en Emma Raducanu. Volgens hem is er geen beter moment om een besmetting op te lopen dan op dit moment.

Als je positief test, maar toch wil spelen op de Australian Open, kun je dat beter nu doen.

“Zodra de spelers niet meer positief testen komt alles goed”, voegde de tennisbaas toe.

