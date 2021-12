Zowel Nadal, Federer als Djokovic heeft op dit moment twintig Grand Slams gewonnen. Nadal verwacht niet dat hij degene gaat zijn die aan het einde van hun carrières de meeste Grand Slam-titels heeft gepakt.

“Je hoeft niemand voor de gek te houden. Als je kijkt waar ik en Federer staan, staat Djokovic er het beste voor”, aldus de Spanjaard tijdens een videogesprek met Diario AS

Nadal doelt op het feit dat zowel de Zwitser als hijzelf het grootste gedeelte van het seizoen met blessures thuis heeft gezeten. Nadal hoopt zijn rentree te maken tijdens de Australian Open aan het begin van het komende jaar.

Toch houdt de gravelspecialist de deur open voor een mogelijke titel komend jaar. “Het leven kan gek lopen, dat kunnen we niet ontkennen. We weten niet hoe de wereld er over negen maanden uitziet, maar Djokovic op dit moment de favoriet.”

Ook sprak de inmiddels 35 jaar oude Spanjaard over de nieuwe generatie tennissers die Grand Slams kunnen winnen, zoals Medvedev, Zverev of Tsitsipas.

Volgens Nadal is nieuwe generatie of Next Gen geen goede benaming meer voor deze groep tennissers. “Je kunt ze niet eeuwig zo noemen. Deze spelers zijn al lang niet meer Next Gen, zij zijn de huidige generatie”, zei hij.

