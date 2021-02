Miraculeuze zege Tsitsipas op Nadal

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Rafael Nadal, toen hij binnen 80 minuten met 2-0 in sets voor kwam te staan tegen een nerveuze Stefanos Tsitsipas. Maar de kwartfinale ontspoorde voor de linkshandige Spanjaard vanaf de tiebreak in de derde set, waarin hij vreemde fouten begon te maken en de jonge Griek terug in de wedstrijd liet. Pas voor de derde keer in zijn loopbaan gaf Nadal vervolgens een 2-0 voorsprong in sets uit handen en is het Tsitsipas die zijn tweede halve finale gaat spelen in Melbourne: 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5.

De nummer vijf van de plaatsingslijst begon na zijn 2-0 achterstand steeds beter te spelen, vlekkeloos te serveren en oogde naarmate de wedstrijd voortduurde bovendien fitter en frisser dan Nadal. Volkomen verdiend dwong Tsitsipas een vijfde set af. Bij een gelijke stand van 5-5 kreeg hij daarin een goedkope game in de schoot geworpen van de twintigvoudig Grand Slamkampioen en mocht hij uitserveren. Met de nodige moeite lukte het Tsitsipas om na 4 uur en 5 minuten op zijn derde matchpoint de partij uit te maken met een backhandwinner langs de lijn.

Muchova verrast Barty

De zoveelste comeback stelde Karolina Muchova in staat in de kwartfinale op de Australian Open te winnen van nummer één van de wereld Ashleigh Barty: 1-6 6-3 6-2. De Tsjechische keek tegen een set en een break achterstand aan en worstelde met duizeligheid. Na een lange medische onderbreking kantelde de partij volledig in het voordeel van de nummer 27 van de wereld, aangezien de Australische topseed de kluts kwijtraakte. Muchova won 12 van de laatste 15 games en heeft voor het eerst de halve finale op een Grand Slamtoernooi bereikt.

Brady wint Amerikaans onderonsje

Ze staat misschien niet bij iedereen even scherp op de radar, maar Jennifer Brady heeft wéér de halve finale op een Grand Slamtoernooi gehaald. Nadat de Amerikaanse reeds bij de laatste vier stond op de US Open vorig jaar, heeft ze het kunststukje herhaald in Melbourne. In de kwartfinale versloeg het 22e reekshoofd landgenote en goede vriendin Jessica Pegula met 4-6 6-2 6-1.

De Groot wint derde Australian Open

Goud voor Diede de Groot op de Australian Open! De nummer één van de wereld heeft voor de derde keer in haar loopbaan de titel gewonnen Down Under. In de finale van het rolstoeltoernooi in Melbourne klopte ze in een spannende strijd haar grote rivale Yui Kamiji met 6-3 6-7 7-6. Eerder won ze reeds aan de zijde van Aniek van Koot de trofee in het dubbelspel.

Medvedev heer en meester tegen Rublev

Ook de vijfde ontmoeting tussen Daniil Medvedev en Andrey Rublev is in straight sets gewonnen door Medvedev. In de kwartfinale in Melbourne was de nummer vier van de wereld ongenaakbaar in het volledig Russische treffen: 7-5 6-3 6-2. Vooral Rublev leek niet opgewassen tegen de hitte in combinatie met de vele slopende rally’s en het torenhoge niveau van zijn tegenstander.

Opmerkelijk genoeg werd Medvedev direct na het duel op de baan behandeld voor kramp in zijn been. Hij staat voor het eerst bij de laatste vier op de Australian Open en voegt zich bij landgenoot en toernooiverrassing Aslan Karatsev, die een dag eerde reeds de halve finale haalde.

Dag 11 | Halve finales Williams-Osaka & Djokovic-Karatsev

De eerste halve finaledag is gekomen! Om 04.00 uur in de Nederlandse nacht (woensdag op donderdag) staat het kippenvel-duel van Serena Williams en Naomi Osaka gepland in Rod Laver Arena. De giganten en ex-kampioenen in Australië worden opgevolgd door speelsters die voor het eerst uitkomen in de halve finale in Melbourne — Jennifer Brady en Karolina Muchova. Het avondprogramma — om 09.30 in de ochtend in Nederland van start — is voor Novak Djokovic. Hij neemt het in zijn halve finale op tegen Aslan Karatsev, de Russische qualifier die als eerste speler in het proftijdperk bij zijn Grand Slamdebuut de halve finale op een major heeft gehaald.

