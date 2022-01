Na twee weken van juridisch gesteggel is Djokovic het land uit gezet, op een vliegtuig naar Dubai. Zijn advocaten konden intrekking van het visum geen tweede keer voorkomen. De Serviër claimde een medische uitzondering, maar het bewijs dat hij overlegde was niet overtuigend genoeg.

Djokovic moest in detentie. Er stond bewaking op de stoep van zijn ‘quarantainehotel’, waar ook diverse migranten worden vastgehouden en het hele gebeuren trok nogal veel bekijks. Vooral van Servische supporters die hun steun wilden betuigen. Ook de familie Djokovic deed van zijn spreken.

“Het is slecht voor het tennis, slecht voor Djokovic en slecht voor de Australian Open”, zo vatte Andy Murray alle ophef kort en bondig samen, terwijl Rafael Nadal nog eventjes aanstipte dat geen enkele speler groter is dan een Grand Slam. Zelfs niet als die speler jaagt op nummer 21.

