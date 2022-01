Behalve een overwinning met duidelijke cijfers boekte Griekspoor ook een vlotte zege. Hij stond amper twee uur op de baan en de eerste twee sets waren zelfs na 65 minuten al binnen. De statistieken waren dan ook stuk voor stuk in het voordeel van de Nederlander, die een geweldig resultaat boekte.

Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Griekspoor de tweede ronde bereikt van de eerste Grand Slam van het jaar. Deze prestatie past in het beeld van de opmars die hij inzette in 2021 met een reeks van gewonnen challengers.

Teenblessure

En nu pakte de 25-jarige dus door, tegen de voormalig nummer negen van de wereld. De altijd weer onvoorspelbare Fognini had weinig in te brengen tegen Griekspoor, die in de tweede ronde uitkomt tegen Pablo Carreno Busta. De Spanjaard is als negentiende geplaatst, Griekspoor is ATP-62.

Hopelijk is het feit dat Griekspoor een korte wedstrijd speelde op meerdere vlakken behulpzaam. Zo kampte hij in aanloop naar het toernooi in Melbourne met een vervelende teenblessure

