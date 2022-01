Voor Van de Zandschulp kan het toernooi niet snel genoeg beginnen. “Het gaat goed. Ik heb al twee weken gespeeld en heb veel zin in de derde. Ik zit goed in mijn vel, dus laten we hopen dat dat tijdens de Australian Open zo blijft”, laat de nummer 56 van de wereld weten in het weekend voorafgaand aan de start van het hoofdtoernooi.

De afgelopen weken schopte Van de Zandschulp het tot de kwartfinale bij een ATP 250-voorbereidingstoernooi in Melbourne, waar hij indrukwekkende overwinningen boekte op Adrian Mannarino (ATP-71) en Mackenzie McDonald (ATP-55), alvorens matchpoints te verspelen tegen de Bulgaarse topper Grigor Dimitrov (ATP-28).

Hoewel hij een week later in de eerste ronde in Adelaide ook werd geklopt – door de ijzersterke Hongaar Marton Fucsovics (ATP-38) – is er aan vertrouwen geen gebrek bij de nummer één van Nederland, die vorig jaar als qualifier debuteerde in de main draw op de Australian Open.

“Mijn niveau is goed en ik weet dat ik van spelers van het kaliber Dimitrov kan winnen”, stelt Van de Zandschulp terecht. Zeges op top15-spelers Andrey Rublev, Casper Ruud en Diego Schwartzman in het recente verleden vormen het ondersteunende bewijs.

Struff

Gevraagd naar zijn doelstelling op de Australian Open, reageert de 26-jarige Nederlands kampioen met enige voorzichtigheid. “Ik wil graag de eerste ronde overleven en dan pas verder kijken. Ik wil een goed niveau laten zien en dat steeds verbeteren.”

“Dan komen de resultaten vanzelf. Dat is voor mij het voornaamste waar het nu om draait. Als je elke keer de juiste dingen doet ga je uiteindelijk constant van jongens als Dimitrov winnen”, aldus Van de Zandschulp, in de eerste ronde op dinsdag de tegenstander van de Duitse Jan-Lennard Struff (ATP-50).

“Dat had beter gekund, maar ook een stuk slechter”, zo oordeelt de Veenendaler over zijn loting. “Hij kan de ene keer ongelooflijk goed spelen en de andere keer heeft hij een mindere dag. Maar ik moet van mijn eigen kracht uitgaan. Als ík een goede dag heb, dan heb ik een goede kans om te winnen, ongeacht hoe hij speelt.”

Geblesseerde Griekspoor tegen Fognini

Voor een scoutingrapport kan Van de Zandschulp aankloppen bij Tallon Griekspoor , die vorig jaar op de US Open in vijf sets Struff de baas was. De Haarlemmer heeft het dit jaar in Melbourne ook niet getroffen met zijn eerste tegenstander. In de persoon van de rebelse Italiaanse veteraan Fabio Fognini (ATP-36) treft hij immers één van de meest begaafde spelers in het mannentennis.

“Er zijn weinig spelers met zoveel talent, die zo makkelijk de bal kunnen raken. Ik hoop op een warme dag, waarop ik goed serveer. Ik sta goed te spelen en ik heb er vertrouwen in dat ik zulke jongens kan verslaan. Maar het zal heel pittig worden”, vertelt Griekspoor aan Eurosport, zonder een geheim te maken van de ernst van zijn linkerteenblessure.

Frustrerend

“Het gaat langzaam de goede kant op. Ik heb vanochtend (zaterdag voor de toernooistart, red.) twee setjes kunnen spelen tegen mijn goede vriend Oscar Otte. Niet helemaal pijnvrij, maar het is wel beter dan dat het was. Ik weet van mezelf dat zodra de wedstrijd begint en er een beetje adrenaline bij komt kijken en eventueel met wat pijnstillers of een injectie erin, het oké moet zijn. Het frustrerende is alleen dat je niet de uren kan maken die je wil maken in de voorbereiding”, vervolgt Griekspoor, die ook niet verbergt dat hij na elke sessie veel pijn te verduren heeft.

“Ik heb elke keer na het spelen wel een reactie. Het gaat om een ontsteking in mijn teen tegen het bot aan. Ik heb vrij kromme tenen. Als dat samenknijpt in mijn schoen doet dat veel pijn. De fysio’s hier zijn er mee bezig, maar er is niet heel veel aan te doen behalve regelmatig openprikken en hopen dat er wat vocht uit komt. Het ziet er eigenlijk vrij netjes en schoon uit. De belasting op mijn voet is alleen zo groot, dat de pijn blijft.”

Nadal

De kwetsuur zorgde er twee weken geleden voor dat de nummer 62 van de wereld zich – na mooie zeges op Dominik Koepfer (ATP-54) en Alexei Popyrin (ATP-61) bij het ATP 250-evenement van Melbourne – uit voorzorg terugtrok voor zijn kwartfinale tegen Rafael Nadal.

“Ik kwam aan in Australië en was helemaal oké. Ik speelde twee goede wedstrijden, maar tijdens die tweede had ik al heel veel last. Op adrenaline en met pijnstillers heb ik die er toen nog uit kunnen slepen. Dat je dan uitgerekend moet terugtrekken tegen Nadal, op Rod Laver Arena, is ontzettend zuur. Zeker omdat ik echt heel goed speelde in die eerste twee wedstrijden, terwijl hij nog wat onwennig leek.”

Griekspoor hoopt dat zijn teen hem niet al te veel dwars zit Foto: Getty Images

Pech hoort bij de sport, begrijpt de 25-jarige speler met een uitgebreide blessuregeschiedenis. “De situatie is zoals het is. Mijn voorbereiding is verre van ideaal. Ik ga zoveel mogelijk proberen te genieten, ook al is dat lastig als je veel pijn hebt en niet voluit kan gaan. Ik voel me verder goed en sta lekker te spelen, dus ik ga proberen er het beste van te maken. Aan pijnstillers ontkom ik niet en hopelijk dat de adrenaline het grootste deel van de pijn stilt.”

De hoop is dat de wisselvallige Fognini, voormalig nummer negen van de wereld, met het verkeerde been uit bed stapt op maandag. “Niemand weet wat je kan verwachten. Hijzelf waarschijnlijk ook niet. Het zal voor een groot deel aan hem liggen. Als hij er zin in heeft, dan weet je dat je een hele zware wedstrijd tegemoet gaat.”

