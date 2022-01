AUSOPEN | KYRGIOS EN KOKKINAKIS DOEN HET ONGELOOFLIJKE DOOR DUBBELSPEL TE WINNEN

Een moment kort voor het einde van de wedstrijd was in feite alleszeggend: een fan deed een beetje vervelend – waarschijnlijk riep hij iets – waarna de vier spelers stuk voor stuk stonden te klagen bij de umpire. Een waarschuwing was voor Kyrgios niet genoeg, want hij wilde de fan verwijderd zien worden.

Zo gezegd, zo gedaan. Onder luid gejuich verliet de vervelende supporter de tribune en kon er verder getennist worden. Kyrgios kreeg zijn zin, zoals Kyrgios in Melbourne twee weken lang zijn zin kreeg. Geniale en gekke momenten werden constant met elkaar afgewisseld. Tegenstanders worden er zelfs gestoord van.

Kyrgios Bash

En, vergis je niet: Kyrgios en Kokkinakis hebben het verre van cadeau gekregen en moesten winnen van bijvoorbeeld de als eerste en als derde geplaatste duo’s. Het ging er tijdens de finale nog behoorlijk serieus aan toe, totdat de winst langzaam binnen handbereik kwam. Na het benutte matchpoint was het zelfs compleet gekkenhuis in de Rod Laver Arena.

Kyrgios en Kokkinakis waren met 7-5 6-4 te sterk voor Matthew Ebden en Max Purcell, die ook onder de Australische vlag tennissen en daarmee het feestje op voorhand al compleet maakten. Behalve de Barty Party was er sowieso al twee weken lang sprake van de Kyrgios Bash. Met de beker op zak wordt het voor de Grand Slam-winnaars vast en zeker tijd voor een flinke afterparty, want de overwinning van de 'Special K' wordt al met pakken Kellogg's begroet.

