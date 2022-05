Roland Garros | "Keuze van ATP is logischer dan van Wimbledon" - Medvedev over deelname Wimbledon

Op de persconferentie na zijn gewonnen eersterondepartij tegen de Argentijn Facundo Bagnis werd de Rus wederom gevraagd naar zijn mening over het besluit van de ATP en WTA om geen punten toe te kennen op Wimbledon, maar de focus van de nummer twee van de wereld ligt op dit moment in Parijs. "Mijn totale focus ligt nu op Roland Garros. Er is veel gezegd en geschreven over Wimbledon, maar ik wil me concentreren op de toernooien waar ik kan spelen en presteren."

"Het is niet makkelijk om op het ATP-besluit in te gaan, maar toen ik de uitleg van de ATP zag in hun FAQ kon ik me daar in vinden. Ze legden daarin goed uit waarom ze dat besluit hadden genomen in plaats van slechts een statement te maken waarin staat: dit is het. Ik had niet hetzelfde bij de uitleg van de toernooiorganisatie van Wimbledon. En dan gaat het er me niet om welke beslissing goed of fout is, maar in het uitleggen van de beslissingen vond ik de ATP duidelijker en consequenter."

Nummer 1 zonder te spelen

Opmerkelijk is dat als Djokovic zowel de Roland Garros als Wimbledon wint, hij 2000 punten minder heeft dan waar hij momenteel op de wereldranglijst op staat. Medvedev en Alexander Zverev, de huidige nummers twee en drie van de wereld, bereikten vorig jaar 'slechts' de vierde ronde op Wimbledon, en daardoor zullen ze slechts 180 punten verliezen op Wimbledon, waardoor ze Djokovic allebei voorbijgaan op de wereldranglijst.

Medvedev werd gevraagd naar deze rare situatie en reageerde als volgt. "Het is een enorm vreemde situatie om eerlijk te zijn, maar laat het duidelijk zijn dat ik gewoon wil spelen. Ik houd van Wimbledon en ik houd van spelen op gras. Ik ga sowieso grastoernooien spelen na Roland Garros."

"Als ik niet mag spelen ga ik me gewoon voorbereiden op de volgende toernooien en het toernooi volgen vanaf afstand. Als ik nummer één word zonder te spelen, good for me! Als er wel punten te verdienen zijn en ik geen nummer één kan worden omdat ik niet mee mag spelen zou ik natuurlijk teleurgesteld zijn. Het is wat het is, ik heb geen invloed op de beslissingen van zowel de ATP als van Wimbledon", aldus Medvedev.

