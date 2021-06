Roland-Garros

Nadal begon gelijk dominant aan zijn wedstrijd tegen Richard Gasquet. The King of Clay gaf niks weg en won de eerste set met 6-0. De Spanjaard denderde vrolijk door in de tweede set en wist zijn tegenstander al gauw te breaken. Bij een 5-2 voorsprong kreeg Nadal een setpoint op de servicegame van Gasquet, maar de Fransman wist de game toch nog om te buigen.

Bij een 5-3 stand in het voordeel van Rafael Nadal deed Richard Gasquet dan eens iets terug. De 34-jarige Fransman wist Rafael Nadal te breaken en bracht de stand weer terug tot 5-5. Op de volgende servicegame van Nadal leek de Fransman kansen op nog een break te krijgen, maar de nummer 3 van de wereld bleef scherp en trok de set met 7-5 toch naar zich toe. Gasquet verweerde zich aan het begin van set 3 nog kranig, maar na een 2-2 stand nam Nadal de controle weer volledig over. Het eindigde in 6-0, 7-5 en 6-2.

In de volgende ronde treft Rafael Nadal de Brit Cameron Norrie. Norrie versloeg eerder vandaag de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris in zijn tweede ronde van het toernooi.

