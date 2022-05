Roland-Garros

“Als hij er zin in heeft, kan hij fantastisch tennissen”, zei Van de Zandschulp vooraf over zijn tweede partij op het gravel van Parijs en dat bleek ook wel, want de beste start was voor de Italiaan. De motor van de nummer 26 geplaatst begon echter warm te draaien en aan het einde van de eerste set was hij de baas.

In de tweede set bleek daar weinig meer van en pakte Fognini een dubbele break. Precies toen je de set al min of meer opgaf voor Van de Zandschulp, begon het lichaam tegen te sputteren. Fognini kreeg last van zijn kuit en begon meer en meer te strompelen.

Boze Fognini na tiebreak

De 26-jarige Van de Zandschulp profiteerde en sloeg zich terug in de set. Hij maakte zijn achterstand ongedaan en trok de tiebreak naar zich toe, waarna zijn opponent de frustratie de vrije loop liet. Fognini sloopte zijn racket en wilde ook zeker weten dat zijn racket kapot was.

In feite diende de opgave zich toen al aan, omdat Fognini allang wist dat hij nooit meer zou gaan winnen. De eerste vier games gingen nog ‘op service’, maar na de break voor Van de Zandschulp in de vijfde game was het voor het gevoel van Fognini echt klaar en even later gaf hij op.

Nadal

Van de Zandschulp kreeg daarmee een vrijgeleide naar de derde ronde. Dat was vooraf het doel, maar van grootse vreugde was geen sprake. BVDZ is al niet de meest extraverte speler en op groots juichen is er op deze manier ook niet bij, maar de hoeveelheid gevraagde handtekeningen en selfies zei genoeg.

Ook in de derde ronde weet Van de Zandschulp waarschijnlijk vele ogen op zich gericht, al is het maar omdat er een grote kans bestaat dat hij het mag opnemen tegen gravelkoning Rafael Nadal. Nadal moet in zijn tweederondepartij wel nog eerst winnen van Corentin Moutet.

