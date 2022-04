De tenniswereld wordt de laatste tijd opgeschrikt door incident na incident. Zozeer zelfs dat in feite niet langer sprake kan zijn van incidenten, maar een tendens. En die tendens moet worden gestopt, zo vindt tennisbond ATP. De term woedeprobleem viel zelfs.

Er is maandag een interne memo verstuurd door de ATP, waarbij wordt toegevoegd dat spelers die keer op keer de regels overtreden rekening moeten houden met extra sancties. Dit laatste lijkt met name op te gaan voor Nick Kyrgios , die vrijwel ieder toernooi meerdere keren zijn boekje te buiten gaat.

Zverev

Kyrgios kreeg alles bij elkaar zo’n 60.000 dollar boete opgelegd, wat alweer meer was dan de boete die Alexander Zverev moet voldoen. Zverev werd in Acapulco na het ' slechtste moment uit zijn leven ' uit het toernooi gegooid omdat hij met een racket de stoel van en ook bijna de umpire zelf bewerkte. Zverev kreeg toen de maximale boete van 40.000 dollar en ook werden zijn prijzengeld en ATP-punten afgepakt.

“Vanaf de start van het gravelseizoen, in feite dus met onmiddellijke ingang, treedt de ATP een stuk strenger op zodra wangedrag wordt getolereerd”, aldus ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. “We zijn bovendien bezig met een aanpassing van de regels om beter passende straffen te kunnen opleggen.”

“We moeten ervoor zorgen dat serieuze overtredingen in de toekomst serieus worden bestraft en dat er geen plaats meer is voor recidive. We hebben allemaal een rol te spelen om de reputatie en integriteit van onze sport hoog te houden”, vervolgt Gaudenzi.

Nadal

“Tijdens de eerste drie maanden van het tennisjaar ligt de frequentie van spraakmakende incidenten en onsportief gedrag ongebruikelijk hoog. Deze voorvallen werpen een slecht licht op onze sport. Dit raakt iedereen en stuurt een verkeerde boodschap naar onze supporters, vooral de jonge generatie.”

De boodschap van de ATP klinkt Rafael Nadal ongetwijfeld als muziek in de oren. De altijd voorbeeldige Spanjaard riep op om actie te ondernemen voordat er ongelukken gebeuren, nadat ook hij had gespot dat het wangedrag de spuigaten uitliep. “We moeten onze sport en umpires beter beschermen”, aldus Nadal.

