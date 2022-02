Op zijn eigen Rafael Nadal Academy spreekt de kersverse kampioen over zijn triomf in Melbourne. "Niet lang geleden zou ik nog blij zijn geweest als ik weer op de baan kon staan en nu heb ik 21 titels."

'Rafa' is er zich van bewust dat hij nu de frontrunner is, maar zijn instelling blijft hetzelfde. "Wil ik degene zijn met de meeste titels? Ja! Ben ik geobsedeerd of gefrustreerd als blijkt dat ik dat niet ben? Nee! Waar ik wel zeker van ben is dat 21 niet genoeg zal zijn voor die eretitel."

Nadal veroverde zijn titel na een fenomenale comeback tegen Daniil Medvedev . De Rus stond met 2-0 in sets voor en had drie breakkansen in de derde set, maar toch wist de Spanjaard de wedstrijd om te buigen.

Nerveus

Alle speculatie of Nadal wel of niet het record van twintig titels zou verbreken gaf de Spanjaard de nodige zenuwen. "Ik was zeer nerveus voor de finale, want ik wist dat ik speelde voor iets heel belangrijks."

"Dit jaar was alles anders voor me. Eerst kon ik vanwege mijn blessure drie maanden helemaal niet trainen en daarna kwam het virus er nog even bovenop. Ik was helemaal niet bezig met het record aangezien ik in zes maanden geen officiële wedstrijd had gespeeld.

"Tijdens de wedstrijd tegen Karen (Khachanov) maakte ik een grote stap. Die wedstrijd was een grote uitdaging voor me, en ik won die wedstrijd eigenlijk van mezelf. Van die wedstrijd heb ik veel vertrouwen gekregen."

Djokovic naaste belager

Roland Garros is de volgende Grand Slam dat op het programma staat. Nadal gaat op voor zijn veertiende zege op het Parijse gravel, maar vorig jaar werd hij in de halve finale nog verschalkt door Djokovic, die later ook het toernooi zou winnen en op negentien Grand Slams zou komen.

