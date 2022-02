“Er komt een interessante periode aan. Ik denk dat ik in het voorjaar veel meer kan prijsgeven over mijn daadwerkelijke kans op een terugkeer. Dan weet ik waar ik fysiek aan toe ben. Tot nu toe mocht ik nog niet eens een sprintje trekken, laat staan springen of draaien en keren. Als ik dat weer mag doen, weet ik meer over mijn vooruitzichten”, aldus Federer tijdens een conferentie van zijn sponsor Credit Suisse.

Federer werd recent voorbijgestoken op de eeuwige ranglijst door Rafael Nadal , die bij de Australian Open zijn 21ste Grand Slam-titel veroverde. Terwijl Nadal weer groot succes weet te boeken, worstelt Federer met een knie die hem al tijden dwarszit. Hij onderging al drie operaties en is nu weer aan het revalideren.

Ad

De tijd tikt ook nog eens in het nadeel van Federer, die de veertig al is gepasseerd. Ondanks zijn leeftijd en ondanks het feit dat hij alles al heeft gewonnen wat er te winnen valt, hoopt de ‘Federer Express’ toch echt nog een laatste keer op stoom te geraken. Het sein staat echter nog altijd op rood.

Tennis Tennis | Wie stopt Ashleigh Barty na haar imponerende zege op de Australian Open? 10 UUR GELEDEN

AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

Motivatie

“Ik ben zeer gemotiveerd! Aan mijn motivatie ligt het echt niet, de artsen moeten mij juist afremmen. Ik mag bijna niets. Ik wil van alles doen en meld me iedere ochtend in de gym, maar meer dan dat zit er nog niet in. Kon ik maar meer doen! Misschien morgen…”

“Het gaat allemaal ontzettend langzaam, terwijl ik graag progressie wil boeken. Ik wil veel sneller dan ik mag, maar de artsen en iedereen die betrokken is bij mijn revalidatie willen dat ik rustig aan doe. Iedereen houdt me tegen.”

Federer deed in hetzelfde gesprek ook nog een ontboezeming over de historische finale , die in Melbourne dik 5,5 uur in beslag nam. Toen pas slaagde Nadal erin om Daniil Medvedev opzij te schuiven. “Er lopen te veel kinderen rond in mijn huis om zolang televisie te kunnen kijken”, reageerde de Zwitser gevat.

Tennis | "Je mist hem bij elk toernooi waar hij niet bij is" - McEnroe over Federer

Record verbroken

“De climax kreeg ik gelukkig live mee en het was prachtig om de uitbarsting van emoties te zien. Ik werd er ook een beetje emotioneel van, omdat het zo’n mooie strijd was. Rafa vertelde me al een tijdje dat hij zich niet bepaald fit voelde, maar ineens staat hij weer met de trofee. Soms komen dromen uit en dat weet Rafa nu ook. Het tennis is als sport weer een prachtig, historisch verhaal rijker.”

Federer vindt het totaal niet erg dat Nadal hem voorbij is. “Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik ben de eerste om te juichen voor een ander die welk record dan ook breekt, want ik weet zelf als de beste hoe moeilijk het is om zoiets voor elkaar te boksen.”

Australian Open AusOpen | Vijf conclusies na een sensationeel verlopen Australian Open GISTEREN OM 13:17