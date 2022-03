Svitolina zei dat de Oekraïense vlag in het publiek haar 'echt hielp' aan de overwinning. Ze plaatste zich voor de kwartfinales van het Monterrey Open na een 7-6 (3) 3-6 6-2 overwinning op de Bulgaarse Viktoriya Tomova.

De Oekraïense top seed won in twee uur en 24 minuten in Mexico. In de halve finale gaat ze het opnemen tegen de Colombiaanse Camila Osorio. Na afloop reageerde de huidige nummer 15 van de wereldranglijst opgelucht. "Het was een extreem zware eerste set, de tweede set ging niet zoals ik wilde, en in de derde set stond ik 0-2 achter. Ik speelde niet op mijn best, maar ik vocht tot het einde."

Voorafgaand aan het toernooi had Svitolina al aangegeven al haar prijzengeld van de komende toernooien te doneren aan humanitaire hulporganisaties in Oekraïne. "Ik heb besloten dat ik het prijzengeld van de toernooien hier in Mexico en de VS zal schenken aan het Oekraïense leger en aan humanitaire hulporganisaties. Zo kan mijn land helpen. Dit is op dit moment het juiste om te doen. Ik wil gewoon iets doen en mijn land helpen", zei de in Odessa geboren Svitolina.

Emotionele Yastremska strijdt door

Ook Dayana Yastremska zette haar goede spel door. Op het WTA-toernooi van Lyon versloeg de Oekraïense Cristina Bucsa in straight sets, waarmee ze zich plaatste voor de kwartfinale. Daarin gaat ze het opnemen tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, de nummer 48 van de wereldranglijst.

“Ik dacht aan mijn familie in Oekraïne en de mensen die daar vechten. Natuurlijk deze winst stelt niets voor vergeleken wat daar gebeurt, maar ook ik doe mijn beste om te vechten voor mijn land”, aldus de nummer 128 van de wereldranglijst.

De 21-jarige Yastremska vluchtte samen met haar zusje Ivanna (15) via Roemenië het land uit. Net als haar landgenote Svitolina staat Yastremska in blauw-gele kleuren op de baan. Eerder deze week versloeg ze de Roemeense Ana Bogdan in drie sets, nadat ze twee matchpoints overleefde. Na haar overwinning verliet ze in tranen de baan.

Dubbel met zusje

De organisatie van het toernooi verleende het zusje van Yastremska een wildcard zodat ze samen konden meedoen aan het dubbeltoernooi. Dat de twee in straight sets verloren deed er niet toe, het gebaar was veel belangrijker.

