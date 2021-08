Kenin testte ondanks het verkrijgen van haar vaccinaties positief op het coronavirus. “Gelukkig ben ik geprikt en heb ik slechts milde symptomen. Maar vanwege mijn positieve test moet ik helaas echt afzeggen”, reageerde de Amerikaanse.

Kenin won vorig jaar de Australian Open en is met een vijfde plek de hoogst geklasseerde Amerikaanse op de WTA-ranglijst, dus er mocht best iets van haar verwacht worden. Helaas gaat daar nu een streep doorheen. Hetzelfde geldt na Serena Williams (hamstring) helaas ook voor Venus.

Venus

De inmiddels 41-jarige Venus kampt met een blessure aan haar been en weet niet wanneer ze weer in actie kan komen. Ze kampt al de hele zomer met fysiek ongemak en durft niet precies te zeggen wanneer de problemen zijn verholpen. Venus won de US Open in het verleden twee keer.

Bij de mannen moest Milos Raonic forfait geven. Ook de Canadees heeft een beenblessure. Raonic is de nummer 34 van de wereld en zou alsnog zijn geplaatst, maar nu valt zijn afmelding zo’n beetje in het niet naast die van Rafael Nadal, Roger Federer en Dominic Thiem.

De loting voor het hoofdschema is later deze donderdag.

