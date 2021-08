Williams verliet Wimbledon na een glijpartij al in tranen en moet nu een nieuwe teleurstelling slikken, omdat ze er niet toe in staat is om in New York de baan te betreden. Williams jaagt nog altijd op het winnen van die felbegeerde 24ste Grand Slam, maar dat gaat op korte termijn niet lukken.

Williams viert volgende maand haar veertigste verjaardag en keerde in 2018 terug nadat ze was bevallen van dochtertje Olympia. Ze stond sindsdien in vier Grand Slam-finales, maar keer op keer lukte het niet om de winst over de streep te trekken waardoor Margaret Court nog altijd als enige op 24 staat.

Het winnen van die 24ste Grand Slam is daardoor een soort obsessie geworden en eentje waarmee ze ook tijdens de US Open niet kan afrekenen. Haar laatste Grand Slam-titel dateert van 2017, toen ze de beste was tijdens de Australian Open.

“Ik heb na lang overleg met mijn team en de artsen besloten om me terug te trekken voor de US Open omdat ik mijn lichaam moet laten herstellen van een gescheurde hamstring”, aldus Williams.

“New York behoort tot de meest fantastische steden ter wereld en het is één van mijn favoriete plekken om te tennissen. Ik vind het dan ook zeer jammer dat ik niet kan spelen voor het oog van mijn supporters, maar ik zal de speelsters van veraf aanmoedigen.”

De loting voor het hoofdtoernooi vindt donderdag plaats.

