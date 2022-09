Vanaf het begin was het al duidelijk dat Nadal moeite had met het snelle spel van de Amerikaanse hardhitter. Naast zijn harde vlakke groundstrokes serveerde Tiafoe de gehele wedstrijd geweldig en kwam hij amper in de problemen op eigen service. De Amerikaanse nummer 22 van de plaatsingslijst won de eerste set verdiend met 6-4.

De tweede set leek in eerste instantie af te stevenen op een tiebreak, want beide spelers kwamen er in elkaars servicegames niet aan te pas. Tot aan 5-4, toen Nadal uit het niets twee breakpunten gepresenteerd kreeg. Hij benutte zijn tweede setpunt dankzij een dubbele fout van Tiafoe op 30-40, en dus was de Spanjaard terug in de wedstrijd.

Tiafoe zet door

Het setverlies had Tiafoe van zijn a propos kunnen brengen, maar niets van dat alles gebeurde. Tiafoe bleef uitstekend serveren en kon Nadal daarnaast ook nog onder druk zetten in diens eigen servicegames. Wederom was één break voldoende voor de setwinst, en daarmee was Tiafoe nog een set verwijderd van de grootste zege uit zijn nog relatief jonge carrière.

Dat Nadal het woord 'opgeven' niet kent, is inmiddels wel duidelijk en de Spanjaard leek zich in het begin van de vierde set terug te vechten in de wedstrijd. De 23-voudig Grand Slam-winnaar brak Tiafoe vroeg in de vierde set, maar slechts drie games later was het Tiafoe die een break voor stond.

Een door het publiek gedragen Tiafoe ging die voorsprong niet meer weggeven, en twee games later was het al gebeurd voor de Amerikaan, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen de Rus Andrey Rublev.

