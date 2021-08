De ontmoeting tussen Van de Zandschulp en Taberner nam 3,5 uur in beslag, maar had ook zomaar de helft korter kunnen duren. De Spanjaard schoot uit de startblokken en binnen de kortste keren leek hij een beslissende voorsprong te nemen.

Van de Zandschulp liet tijdens Roland Garros al een schitterende comeback zien en het lijkt langzaam zijn handelsmerk te worden, want ook op de US Open liet de nummer 117 van de wereld zich er niet gemakkelijk onder krijgen. Ook niet toen het beslissende gat al leek te zijn geslagen.

Schade repareren

Van de Zandschulp bleef stoïcijns en gaf ook geen krimp toen zijn tegenstander de wedstrijd in de vierde set mocht uitserveren. Hij brak terug naar 5-5 en won vervolgens de set, maar stoomde in de beslissende vijfde set vervolgens niet bepaald door naar de winst.

Sterker nog, Van de Zandschulp incasseerde opnieuw twee keer een break. Wederom wist hij de schade te repareren en daarna lukte het zelfs om Taberner definitief af te schudden. Dankzij 6-3 in de vijfde set plaatste Van de Zandschulp zich voor de tweede ronde.

Derde keer tweede ronde

Het is in 2021 al de derde keer dat dit lukt: op Roland Garros, Wimbledon en nu ook de US Open overleefde Van de Zandschulp de eerste schifting. Hij speelt in de tweede ronde tegen Casper Ruud, die in de openingsronde opzien baarde door tijdens een rally zijn schoen te verliezen.

Van de Zandschulp moet beter spelen om kans te maken tegen de nummer 8 van de plaatsingslijst, want hij maakte weliswaar 63 winners, maar ook 51 onnodige fouten. Behalve Van de Zandschulp komen ook Tallon Griekspoor en Arantxa Rus namens Nederland in actie tijdens de Grand Slam in New York.

