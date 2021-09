Al struikelend over zijn naam smullen fans en media wereldwijd van het avontuur van de 25-jarige Van de Zandschulp. Een onbekende qualifier die gevestigde namen klopt en doordringt tot de tweede week van een Grand Slam-toernooi maakt een mooi verhaal, waar ook de Amerikaanse tennisfans met volle teugen van genieten.

De blauwe hardcourtbanen van Flushing Meadows zijn het decor geworden voor de doorbraak van Van de Zandschulp. Via de kwalificaties plaatste de man uit Veenendaal zich voor de eerste keer in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi op de US Open, na eerdere optredens dit jaar op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon.

Laatbloeier

In Melbourne strandde Van de Zandschulp in de eerste ronde tegen tienersensatie Carlos Alcaraz, maar in Parijs en Londen kwam hij wel heelhuids door zijn openingspartijen. Op het gemalen baksteen in de Franse hoofdstad werd bovendien nummer twintig van de wereld Hubert Hurkacz in vijf sets geklopt, waarna Van de Zandschulp op het heilige gras van de All England Club de Italiaanse topper Matteo Berrettini op de proef stelde in de tweede ronde. De toenmalig nummer negen van de wereld bleek te sterk en zou later de finale halen.

Met andere woorden, de Eurosport- en disocvery+-kijker heeft reeds vóór de US Open live kunnen meemaken wat Van de Zandschulp aan potentie herbergt. De New Yorkse overwinningen op onder anderen topvijftien-spelers Casper Ruud en Diego Schwartzman lijken op papier weliswaar enorme stunts, maar passen in feite precies in de context van de volwassenwording van de laatbloeier.

Volwassenwording

De relatieve onbekendheid van Van de Zandschulp bij het grote publiek heeft mogelijk te maken met zijn achterblijvende prestaties bij de reguliere tourevenementen, waar hij slechts een handvol wedstrijden heeft afgewerkt en vooralsnog vaker wel dan niet zijn Waterloo vindt in de kwalificaties. Bij de challengers verloopt het soepeler, maar ontbreken de spotlights. Zo ingetogen als de huidige nummer 117 van de wereld naast de baan is, zo explosief is zijn spel.

De Nederlands kampioen van 2016 beheerst alle slagen, beschikt over de felbegeerde easy power, is gezegend met een gevorderd tennis-IQ en heeft na jaren van fysiek ongemak zijn lichaam op orde kunnen krijgen. Zo lukte het Van de Zandschulp in New York tijdens alle kwalificatierondes én zijn eerste drie wedstrijden in het hoofdtoernooi terug te komen van een set (of twee) achterstand.

Sterk

“Als speler heeft hij ongelooflijke slagen. Hij speelt met veel power en het lijkt of het hem komt aanwaaien. Dat is ook zo in het fitnesshonk. Hij pakt een paar gewichten en duwt ze bij wijze van spreken door het dak. Daar sta ik dan versteld van. Maar hij vindt dat normaal. Hij is heel sterk”, deelde collega en concurrent Tallon Griekspoor in een interview met TENNiS Magazine

Na het delen van coach Dennis Schenk met Griekspoor en een korte periode met Peter Lucassen aan zijn zijde, is de begeleiding van Van de Zandschulp tot het einde van het jaar in handen van KNLTB travelling coach Michiel Schapers. De 61-jarige professional is — naast een rustgevende factor langs de rumoerige banen op de US Open — voormalig nummer 25 van de wereld en tweevoudig kwartfinalist op de Australian Open (jaren tachtig). Door het behalen van de kwartfinale in New York weet Van de Zandschulp zich verzekerd van een ranglijstpositie rond de zestigste plek en zal zijn (tot op heden) verdiende prijzengeld minimaal verdubbelen tot zo’n 900.000 dollar.

Laatbloeier

Niet slecht voor een eerste bezoek ooit aan de Big Apple. “Het klinkt misschien raar voor een tennisser, maar ik had de stad alleen in films en series meegemaakt. Het is de eerste keer dat ik het met mijn eigen ogen zie”, onthulde Van de Zandschulp in gesprek met nieuwsgierige internationale media in de Amerikaanse miljoenenstad. Hoewel hij via zijn tennissende moeder en broer van jongs af aan in aanraking kwam met de tennissport, ontstond de gedachte om er zijn beroep van te maken pas na zijn zestiende verjaardag en werden de plannen pas echt concreet nadat hij zijn middelbare school afmaakte.

In 2017 gooiden een slijmbeursontsteking in de schouder en een acute blindedarmontsteking roet in het eten en haperden een jaar later om onduidelijke redenen zijn hamstrings en liezen. Enige vertraging was dan ook onafwendbaar. Uiteindelijk werd een weinig enerverende juniorencarrière opgevolgd door een succesvolle periode op het ITF-circuit, waarna de challengers in beeld kwamen en in 2019 de beste tweehonderd werd bereikt.

Ondanks het bevriezen van het rankingssysteem in tijden van corona — waardoor significante stijging op de wereldranglijst nauwelijks meer mogelijk was — zette de groei door en kwam Van de Zandschulp op de Australian Open 2020 voor het eerst in aanmerking voor de voorrondes op een Grand Slam-toernooi. Een jaar later is hij de eerste Nederlandse man in de kwartfinale op een Grand Slam-toernooi sinds Sjeng Schalken op de US Open 2003 en Wimbledon 2004.

Medvedev

Bij de laatste acht staat Van de Zandschulp dinsdag vanaf 18.00 uur oog in oog met nummer twee van de wereld Daniil Medvedev. Nooit eerder trof de Nederlander een tegenstander van dit kaliber. Ook de ontmoeting met het Arthur Ashe Stadium vormt een bijzondere primeur, zeker met een halvefinaleticket als inzet.

Het rustpunt temidden van de chaos die staat te wachten heet hopelijk Botic van de Zandschulp.

