Waar zie je de US Open?

Tussen maandag 30 augustus en zondag 12 september is de US Open iedere dag live te zien op Eurosport en discovery+ . Iedere dag zijn we er vanaf 17.00 uur live bij, zodra de eerste bal wordt geslagen. Ook voor de nachtbrakers is er goed nieuws, want we gaan gewoon door. Als er wordt getennist, kun jij kijken.

Nederlandse inbreng

Er doen in het enkelspel drie Nederlanders mee aan de US Open. Arantxa Rus heeft bij de vrouwen op een niveautje lager laten zien dat ze goed in vorm is. Ze won de laatste twee ITF-toernooien. Kan Rus die stijgende lijn kan doortrekken tijdens een Grand Slam? De loting zat niet mee, want ze staat direct tegenover Belinda Bencic, die recent de gouden medaille won tijdens de Olympische Spelen.

De grote vraag is verder of Osaka na diverse teleurstellingen weer in staat is om een goede prestatie neer te zetten. Ze lijkt na een moeilijke tijd iets beter in haar vel te zitten en durft zelfs hardop op zichzelf te reflecteren. Lees in onze preview welke vrouwen naast Osaka en Barty de overige kanshebsters zijn.

Veel ogen zijn gericht op Djokovic, omdat hij geschiedenis kan schrijven Foto: Getty Images

Bij de mannen staan Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in het hoofdschema. Ook de heren hebben zeker geen gemakkelijke lotingen, maar met name Griekspoor weet dat er bij winst een mooie beloning wacht: hij kan in de tweede ronde stuiten op Djokovic, die er op uit is om historie te schrijven. Klik hier om onze preview bij de mannen te lezen

Van de Zandschulp schreef voor zichzelf een klein beetje historie, door zich opnieuw te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Met kwalificatie voor de US Open stond hij dit seizoen op alle vier de Grand Slams en op zowel Roland Garros als Wimbledon bereikte hij zelfs de tweede ronde. Wat is er nu mogelijk?

Voor de volledigheid: Griekspoor speelt in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff, Van de Zandschulp neemt het op tegen Carlos Taberner. Qualifier Van de Zandschulp komt maandag als eerste in actie; hij staat geprogrammeerd als derde partij op baan 13. Griekspoor (wedstrijd 3, baan 9) en Rus (wedstrijd 2, baan 17) komen dinsdag in actie.

Hardcourt

Met de US Open staat er weer een Grand Slam op hardcourt op het programma. Het seizoen wordt per traditie op hardcourt geopend – met de Australian Open als sluitstuk van het eerste blok – en ook weer afgesloten, terwijl er tussendoor ook op gravel en gras wordt getennist. Het gravel kennen we van Roland Garros, terwijl Wimbledon en gras een heilige combinatie vormen.

Toeschouwers

Tennis is leuker met publiek, zelfs als dat publiek een deel van de wedstrijd stil moet zijn om de concentratie van de tennissers niet te verstoren. Gelukkig zijn er volop toeschouwers welkom op de banen van Flushing Meadows. Ieder stoeltje van het Arthur Ashe Stadium – een fascinerende tennisarena – mag worden gevuld.





Lees hier welke vijf verhaallijnen tijdens de US Open boeiend en interessant zijn. Er wordt van de toeschouwers wel verlangd dat ze kunnen bewijzen dat ze zijn getest of ingeënt tegen het coronavirus. In eerste instantie was zelfs dit niet noodzakelijk, maar uit angst voor de opkomst van de delta-variant is toch besloten om de protocollen wat strenger te maken.

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis.

