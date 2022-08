Naast Kyrgios en Alcaraz kon je ook kiezen voor Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Alexander Zverev, (die gisteren officieel heeft afgezegd ), Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini en Taylor Fritz.

"Kies je US Open-winnaar", zei de post: "Je kunt er maar één kiezen!" Als je de reacties naast de post gelooft, is 22-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal de favoriet in New York.

Maar niet voor Kyrgios. De Wimbledon-finalist deelde de afbeelding in zijn verhaal en antwoordde: "Alcaraz."

Eerste grote titel

Het zou de eerste grote titel zijn voor Alcaraz. De 19-jarige Spanjaard won dit jaar de Masters-toernooien in Miami en Madrid . Bij Grand Slams kwam de man uit Murcia echter nooit verder dan de kwartfinales.

Ondanks zijn 'mindere' record op Grand Slams, zou het toernooi in New York wel eens de springplank kunnen zijn voor Alcaraz. Zo is Alexander Zverev door zijn blessure in ieder geval niet van de partij in de 'Big Apple', en reist Novak Djokovic ook niet naar de Amerikaanse oostkust vanwege zijn ontbrekende vaccinatie.

Eerder dit jaar werd Alcaraz in de kwartfinale van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev en op Wimbledon kwam hij niet verder dan de vierde ronde, waar de Italiaan Jannik Sinner te sterk voor hem was.

Wimbledon | Sinner verslaat Alcaraz in meeslepend gevecht

Grotere kans

Daar bovenop komt dat Rafael Nadal wel meedoet aan het laatste Grand Slam van het jaar, maar niet 100% fit lijkt. Het lichaam van de 22-voudig Grand Slam-winnaar rammelt al sinds het voorjaar aan alle kanten. Zo moest hij de halve finale van WImbledon tegen NIck Kyrgios laten schieten vanwege een buikspierblessure, en ging hij vorige week in de eerste ronde van het Masters-toernooi in Cincinnati onderuit tegen Borna Coric, de latere toernooiwinnaar.

In die zin is de gok van Kyrgios niet eens zo'n gekke. Alcaraz zou met zijn 19 jaar de jongste Grand Slam-winnaar zijn in jaren, maar vlak spelers al Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie, Jannik Sinner en Kyrgios zelf ook niet uit. Allen hebben qua prestaties een betere voorbereiding richting de US Open gehad dan Alcaraz, dus het zou totaal niet gek zijn als Alcaraz pas op volgend jaar moet wachten voor een nieuwe kans.

Roland Garros | Zverev halvefinalist na eerste zege op toptienspeler in vorm van wonderkind Alcaraz

