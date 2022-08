Dag drie op Flushing Meadows kan wel eens de dag worden waarop Serena Williams écht afscheid neemt, terwijl Daniil Medvedev een volgende stap hoopt te zetten en Nick Kyrgios ongetwijfeld weer voor veel vermaak gaat zorgen, maar de Nederlandse ogen zijn gericht op de banen 13 en 17.

Hoe laat speelt Van de Zandschulp?

Van de Zandschulp wordt op baan 13 zelfs als eerste verwacht, voor zijn partij tegen Corentin Moutet. De als 21ste geplaatste Nederlander moet een hoger niveau tennis laten zien dan in de eerste ronde, als hij ook de tweede schifting wil overleven. Van de Zandschulp had vijf sets nodig om zich te ontdoen van een qualifier, terwijl Moutet al na twee setjes klaar was vanwege de opgave van Stan Wawrinka.

De partij tussen Van de Zandschulp en Moutet start rond de klok van 17:00 uur.

Hoe laat speelt Van Rijthoven?

Van Rijthoven krijgt in de tweede ronde de kans om vrijuit te spelen. De Nederlander slaagde er op wonderbaarlijke wijze in om zijn eersterondepartij te winnen, door na vijf sets Zhizhen Zhang uit te schakelen. De Chinees kreeg zeven matchpoints, maar wist er daar geen van te benuten. Toen Van Rijthoven de tiebreak won, sloeg de wedstrijd om en viel het alsnog zijn kant op.

Tegen zijn volgende tegenstander moet Van Rijthoven vanaf het eerste moment scherp zijn. Hij neemt het namelijk op tegen Ruud, de finalist van Roland Garros. De Noor is in New York als vijfde geplaatst. Van Rijthoven – Ruud is de derde wedstrijd op baan 17.

Dit betekent dat Van Rijthoven - Ruud begint om ongeveer 21:00 uur, waarschijnlijk als de partij van Van de Zandschulp al klaar is.

SPEELSCHEMA EN TIJDEN DAG 3 US OPEN

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Murray - Nava

Ruse - Gauff (12)

Serena Williams - Kontaveit (2) - vanaf 01:00 uur

Medvedev (1) - Rinderknech

Louis Armstrong Stadium

Wang - Sakkari (3)

Keys (20) - Giorgi

Kyrgios (23) - Bonzi

Draper - Auger-Aliassime (6) - vanaf 01:00 uur

Haddad Maia (15) - Andreescu

Grandstand

Jabeur (5) - Mandlik

Grenier - Berrettini (13)

Paul (29) - Korda - niet voor 23:00 uur

Court 17

Kuzmova - Rogers (31)

Riske-Amritjaj (29) - Osorio

Tim van Rijthoven - Casper Ruud

Khachanov (27) - Monteiro

Court 5

Garin - De Minaur (18)

Schmiedlova - Zhang

Tabilo - Wolf

Kalinskaya - Garcia (17)

Court 10

Granollers/Zeballos (5) - Demoliner/Sousa

Rosolska/Routliffe (16) - Heisen/Kawa

Putintseva/Wickmayer - Peterson/Potapova

Johnson/Querrey - Koolhof/Skupski (2)

Court 13

Corentin Moutet - Botic van de Zandschulp (21)

Kudermetova (18) - Zanevska

Krawczyk/Schuurs (6) - Cornet/Teichmann

Borges - Wu

Court 4

Melichar-Martinez/Perez (10) - Brengle/Liu

Flipkens/Sorribes Tormo - Hozumi/Nimomiya

Muhammad/Shibahara (9) - Gracheva/Piter

Giron/McDonald - Krawietz/Mies

Shibahara/Skugor - Mladenovic/Mektic

Court 6

Xu/Yang (7) - Bouzkova/Siegemund

Mihalikova/Sasnovich - Bara/Gorgodze

Peers/Popyrin - Arevalo/Rojer (3)

Bublik/Rune - Kudla/Tiafoe

Court 7

Ram/Salisbury (1) - Podoroska/Sherif

Cacic/Ramanathan - Bolelli/Fognini (15)

Ivashka/Kwon - Haase/Oswald

Court 8

Paolini/Trevisan - Bondar/Minnen

Lammons/Withrow - Lehecka/Vesely

Mahut/Roger-Vasselin (16) - Halys/Mannarino

Krueger/Stearns - Dabrowski/Olmos

Court 9

Christian/Marozava - Li/Tauson

Glasspool/Heliovaara (11) - Blumberg/Kecmanovic

Puetz/Venuas (4) - Golubev/Martinez

Baez/Etcheverry - Nedovyesov/Qureshi

Pera/Withrow - Guarachi/Heliovaara

Court 11

Carreno Busta (12) - Bublik

Snigur - Marino

Galan - Thompson

Krunic - Krejcikova (23)

Court 12

Holt - Cachin

Galfi - Dart

Davidovich Fokina - Fucsovics

Rodina - Tomljanovic

Court 14

Dzalamidze/Rakhimova - Chang/Kulikov

Munar - Carballes Baena

Van der Hoek/Van Uytvanck - Brantmeier/Ngounoue

Ramos-Vinolas/Zapata Miralles - Behar/Escobar

Ostapenko/Vega Hernandez - Kichenok/Matos

Court 15

Brkic/Gonzalez - Klaasen/Melo

Kubler - Ymer

Begu/Olaru - Bolsova/Eikeri

Gille/Kubot - Karatsev/Saville

Parrizas-Diaz/Rus - McNally-Townsend

