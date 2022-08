US Open | Van Rijthoven weer fit na rugblessure - “Ik voel me beter en beter”

Nadat de opmars van Van Rijthoven op gras slechts kon worden gestuit door wereldtopper Novak Djokovic werd het behoorlijk stil rondom de stuntman uit Nederland. Van Rijthoven kampte met een blessure aan zijn rug, waardoor hij niet direct kon profiteren van een notering op de drempel van de tophonderd van de ATP-ranglijst.

“Hoe fit ik ben? Ik voel me beter en beter. Voor mijn eerste ronde maandag ben ik honderd procent fit en klaar om vijf sets te spelen”, aldus Van Rijthoven, die weinig heeft hoeven aanpassen. “Ik heb mijn spel gehouden zoals het was, want de resultaten zijn goed.”

“Ik heb niet veel kunnen spelen door mijn blessure, maar dat moet niet veel uitmaken. Ik sta de ballen goed te raken”, vervolgt de 25-jarige die geen extra druk zegt te ervaren. “Verwachtingen zijn er zeker, maar dat geeft me gezonde druk. Ik heb het gevoel dat ik goed met het niveau meekan en op een goede dag van iedereen kan winnen.”

Desondanks is tegenstander Zhang in de eerste ronde misschien wel gevaarlijker dan je zou denken voor een qualifier. “Ik heb zijn resultaten bekeken en hij speelt de laatste weken hartstikke goed”, viel Van Rijthoven op. “Hij wint challengers, speelt finales, heeft veel potjes gewonnen en zich hier ook gekwalificeerd.”

“Hij houdt ervan om big te serveren en speelt ook big vanaf de baseline. Zhang probeert het spel te domineren. Ik weet sowieso dat het een jongen is die met veel zelfvertrouwen op de baan gaat staan.”

