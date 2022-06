Na Roland Garros reisde Nadal door naar Barcelona voor een nieuwe behandeling aan de voet die hem al jaren parten speelt. In de Teknon-klinkiek nam Ruiz-Cotorro, die ook werkt voor de Spaanse tennisfederatie, hem onder handen. Direct daarna werd de Spaanse tennisser gespot lopend op krukken.

Wie dit beeld geeft gezien, kan zich niet voorstellen dat Nadal zichzelf in staat acht om op Wimbledon te spelen. Desondanks geeft Ruiz-Cotorro, in de Spaanse podcast El Partidazo de Cope, aan dat dit wel het doel van de behandeling is. "In de komende dagen zullen we zien wat de effecten zijn. Ik ben heel voorzichtig in het geven van prognoses, maar in actie komen op Wimbledon is wel wat we beogen."

Rust

"Rafael heeft eerst een paar dagen rust genomen. Daarna kan hij weer de baan op en zullen we zien hoe hij er voor staat", vervolgt Ruiz-Cotorro. "Voor een normaal persoon zou het een wonder zijn om vanuit deze staat Wimbledon te spelen, maar Rafa kan het."

"We zijn de fase voorbij dat hij een injectie in zijn voet krijgt en niets meer voelt. Hij moet accepteren dat het er zit en daarmee de concurrentie verslaan, elke wedstrijd weer op zo'n hoog niveau. Als je dan ook nog bedenkt dat zijn voorbereiding werd verstoord door een ribblesure en hij daardoor wedstrijdritme miste, is het echt ongelooflijk wat hij heeft laten zien in Parijs."



Nadat vecht al tegen deze voetblessure sinds 2005. "Het is een zeldzame kwaal en slecht te behandelen. Rust helpt immers niet. Het is daarom zeer gecompliceerd. Maar we geven niet op. We blijven zoeken naar nieuwe oplossingen."

Veertiende titel

De inspanning van Ruiz-Cotorro en Nadal werden beloond voor Roland Garros. De Spanjaard won de Grand Slam voor de veertiende keer. In de finale versloeg hij Casper Ruud in drie sets. (6-3, 6-3 en 6-0).

