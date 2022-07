De intenties van Van Rijthoven waren vanaf het begin duidelijk. De Nederlander wilde de grillige Georgiër geen moment het gevoel geven dat er iets te halen viel en pakte hem direct bij zijn strot. In de eerste game overleefde Basilashvili nog twee breakpoints, maar op 4-4 ging hij alsnog de mist in. Met een ace maakte Van Rijthoven het vervolgens zelf af tot 6-4.

Overwicht

Het overwicht van de Nederlander werd in set twee alleen maar groter. Van Rijthoven strooide eenvoudig met aces en domineerde ook in de rally's. Op 5-2 liet hij het op zijn eigen service liggen om de set binnen te halen.

Terugkomen deed Basilashvili echter niet, omdat hij direct zijn service weer inleverde. Met 6-3 was ook de tweede set voor Van Rijthoven.

Derde set

Toen Van Rijthoven de als 22ste geplaatste Georgiër ook brak in zijn eerste service van set drie leek de partij definitief gespeeld. Dit zat waarschijnlijk ook in het achterhoofd van de speler uit Roosendaal, want vanaf dat moment leek hij zijn focus iets te verliezen. Basilashvili brak direct terug waarna zich een gelijkwaardig gevecht ontspon voor de winst van de derde set.

Van Rijthoven leek wat geïrriteerd en had steeds meer moeite om zijn eigen service te houden. Op karakter bleef de 25-jarige Nederlander echter overeind.

Dat het met zijn zenuwen ook goed zit, bewees hij in de laatste game van de wedstrijd. Op 5-4 voorsprong kreeg hij twee matchpoints op de service van Basilashvili. Bij de eerste was het direct raak. Daarmee plaatste hij zich als negende Nederlander ooit voor de laatste zestien op Wimbledon.

Djokovic

In de achtste finale wacht voor Van Rijthoven mogelijk een partij tegen Novak Djokovic. De als eerste geplaatste Serviër treft donderdag later op de dag zijn landgenoot Miomir Kecmanović.

Waar kijk je?

