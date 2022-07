De partij op het center court was lange tijd eenzijdig. Halep liet net als in de achtste finale tegen Paula Badosa haar tegenstander alle hoeken van de baan zien. Na nog geen uur spelen kon ze al serveren voor de wedstrijd.

Dominant spel

Ad

In haar hoofd leek ze de partij al gewonnen te hebben, want vanaf dat moment was het voorbij met haar dominante spel. Anisimova brak terug en leek in de tweede set zelfs helemaal op gelijke hoogte te komen, toen ze bij de volgende service van Halep op 0-40 voorsprong kwam.

Wimbledon Wimbledon | Van Rijthoven is oppermachtig tegen Basilashvili en plaatst zich voor achtste finale 01/07/2022 OM 11:57

De als zestiende geplaatste Roemeense liet dat echter niet gebeuren. Ze pakte vijf punten op rij en plaatste zich zo alsnog voor de halve finale. Hierin wacht Jelena Rybakina die in de kwartfinale had afgerekend met Ajla Tomljanovic.

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Pattinama-Kerkhove na drie sets strijdend ten onder tegen Swiatek 30/06/2022 OM 17:28