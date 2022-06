Tijdens het voorbereidingstoernooi in Queen's liet Berrettini nog zien in topvorm te verkeren. De verliezend finalist van vorig jaar pakte de eindzege nadat hij eerder ook al het grastoernooi van Stuttgart had gewonnen.

Berrettini was hard op weg om zijn mislukte eerste deel van het seizoen goed te maken. De Italiaanse grasspecialist stond lang aan de kant met een handblessure.

Griepklachten

De afgelopen dagen had Berrettini al griepklachten en zat daarom in quarantaine. Nadat zijn eerste tests negatief waren, deed hij dinsdag nog eens een nieuwe test ter bescherming van de andere spelers op Wimbledon. Tot zijn eigen verdriet bleek hij toch corona te hebben.

"Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe teleurgesteld ik ben. De droom voor dit jaar is over, maar ik kom sterker terug."

