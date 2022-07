Kyrgios behaalde de Wimbledon-finale nadat hij in de halve finale een walk-over had gekregen van Rafael Nadal, die vanwege een buikspierblessure het toernooi niet kon voortzetten. Daarmee kwam een einde aan de potentiële Calendar Slam die nog mogelijk was voor de 22-voudig Grand Slam-winnaar.

De opgave van Nadal betekende wel dat Kyrgios zich kon opmaken voor zijn eerste finale. De Australiër kwam het toernooi door vanwege een uitstekend lopende service, die voor veel tegenstanders vaak onhoudbaar bleek.

Lesje geleerd

Kyrgios refereert daar ook aan als hem wordt gevraagd welke lessen hij heeft getrokken uit het verlies in de Wimbledon-finale. "Om eerlijk te zijn vond ik dat ik heel indrukwekkend speelde voor mijn eerste Grand Slam-finale. De volgende keer zal ik proberen mijn emoties in meer in bedwang te houden, maar aan de andere kant realiseerde ik me ook hoeveel er op het spel stond."

"Ik denk dat met hoe ik in dat toernooi serveerde, ik van iedereen in de finale had gewonnen behalve Djokovic"

Atlanta

Kyrgios bereidt zich op dit moment voor op het laatste Slam van dit jaar, de US Open, maar die voorbereiding verloopt allesbehalve vlekkeloos. De Australiër zou meedoen aan het ATP-Toernooi van Talanta deze week, maar moest door een blesuure aan de linkerknie op het laatste moment afzeggen voor het enkelspel.

Kyrgios doet in Atlanta samen met landgenoot Thanasis Kokkinakis nog wel mee aan het dubbelspel. De twee Australiërs, die begin dit jaar voor eigen publiek de Australian Open wisten te winnen, hebben hun eerste twee wedstrijden gewonnen en staan nu in de halve finale.

