In een verklaring die dinsdag werd vrijgegeven, zei Anna Palus dat de Australische tennisster haar naam had besmeurd door "een roekeloze en volledig ongegronde beschuldiging" te uiten.

“Dit veroorzaakte niet alleen aanzienlijke schade op de dag, wat resulteerde in mijn tijdelijke verwijdering uit de arena, maar de valse beschuldiging van de heer Kyrgios werd uitgezonden naar en gelezen door miljoenen mensen over de hele wereld, waardoor dit aanzienlijke schade en leed veroorzaakte bij mij en mijn familie."

Gerechtelijke procedure

Palus, die zei dat ze samen met haar moeder de mannenfinale had bijgewoond, heeft haar advocaten opgedragen om een ​​gerechtelijke procedure tegen Kyrgios te starten en zei dat wat ze in de rechtbank zou winnen, geschonken zou worden aan een goed doel.

"Ik hoop dat de heer Kyrgios zal nadenken over de schade die hij mij en mijn familie heeft berokkend en een snelle oplossing voor deze kwestie zal bieden. Als hij echter niet bereid is dit te doen, zal ik me inzetten voor het verkrijgen van rechtvaardiging bij het Hooggerechtshof."

Kyrgios zou de Wimbledon-finale uiteindelijk in vier sets verliezen van Novak Djokovic, die daarmee zijn 21e Grand Slam-titel wist binnen te slepen.

