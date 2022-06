Dit heeft alles te maken met de problemen die Williams al jarenlang heeft met haar neusbijholten, ook wel sinussen genoemd. Williams heeft last van sinisitis. Dit is een aandoening waarbij de holtes achter de kaken en de neus opzwellen. Hierdoor kan het slijm niet goed vanuit de neus en de keel naar beneden lopen en raken de holtes verstopt.

Om dit te voorkomen heeft Williams speciale pleisters op haar gezicht aangebracht. Deze zorgen ervoor dat de druk op de sinussen verlicht wordt. Williams sprak in 2007 al over de aandoening en hoeveel problemen ze hiermee heeft.

"Tennissen of welke andere activiteit dan ook is niet makkelijk met sinusitis. Je voelt veel druk en de ophopingen van slijm doen pijn. Dat is niet makkelijk als je aan het trainen bent voo een grandslam", aldus de 23-voudig grandslamkampioene.

